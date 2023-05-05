Людство засмітило космос сигналами
Нові дослідження показують, що розвинені іншопланетяни в сусідніх зоряних системах, імовірно, вже можуть виявляти радіосигнали від веж стільникового зв'язку. Мірою того, як ці сигнали ставатимуть потужнішими, візитну картку людства все частіше виявлятимуть по всій галактиці.
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Земля вже є аномально яскравою в радіодіапазоні спектра. Якщо ця тенденція збережеться, ми можемо бути легко виявлені будь-якою розвиненою цивілізацією, що володіє відповідними технологіями,
– каже Майк Гарретт, директор Центру астрофізики Джодрелла Бенка при Манчестерському університеті.
- Гарретт очолив нове дослідження, опубліковане в лютому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
- Дослідники використовували дані з відкритих джерел, щоб змоделювати витік радіосигналів з веж стільникового зв'язку і визначити, наскільки складно буде виявити ці сигнали з інших планет.
- Раміро Саїде, стажер радіообсерваторії Хат-Крік Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) і студент магістратури Маврикійського університету, керував моделюванням, щоб визначити, які сигнали можна виявити і як далеко від Землі вони можуть бути прийняті.
Дослідники виявили, що Земля випромінює безліч ознак технологічно розвиненого життя, включаючи витоки радіосигналів від веж стільникового зв'язку, супутникового зв'язку та інтернет-сигналів. Ці сигнали можуть досягати гіпотетичних цивілізацій, що живуть навколо сусідніх зірок, в тому числі зірки Барнарда – червоного карлика, розташованого на відстані 6 світлових років, навколо якого може обертатися величезна планета, схожа на Землю.
Поки що ці сигнали зможуть виявити лише істоти з більш чутливими приладами, ніж ті, що існують на Землі, додала команда. Але оскільки сигнали стають гучнішими, то більш віддалені або менш технологічно підковані інопланетяни матимуть більше шансів виявити їх.