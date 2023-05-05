Людство засмітило космос сигналами

Нові дослідження показують, що розвинені іншопланетяни в сусідніх зоряних системах, імовірно, вже можуть виявляти радіосигнали від веж стільникового зв'язку. Мірою того, як ці сигнали ставатимуть потужнішими, візитну картку людства все частіше виявлятимуть по всій галактиці.

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Земля вже є аномально яскравою в радіодіапазоні спектра. Якщо ця тенденція збережеться, ми можемо бути легко виявлені будь-якою розвиненою цивілізацією, що володіє відповідними технологіями,

– каже Майк Гарретт, директор Центру астрофізики Джодрелла Бенка при Манчестерському університеті.

Гарретт очолив нове дослідження, опубліковане в лютому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Дослідники використовували дані з відкритих джерел, щоб змоделювати витік радіосигналів з веж стільникового зв'язку і визначити, наскільки складно буде виявити ці сигнали з інших планет.

Раміро Саїде, стажер радіообсерваторії Хат-Крік Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) і студент магістратури Маврикійського університету, керував моделюванням, щоб визначити, які сигнали можна виявити і як далеко від Землі вони можуть бути прийняті.

Дослідники виявили, що Земля випромінює безліч ознак технологічно розвиненого життя, включаючи витоки радіосигналів від веж стільникового зв'язку, супутникового зв'язку та інтернет-сигналів. Ці сигнали можуть досягати гіпотетичних цивілізацій, що живуть навколо сусідніх зірок, в тому числі зірки Барнарда – червоного карлика, розташованого на відстані 6 світлових років, навколо якого може обертатися величезна планета, схожа на Землю.

Поки що ці сигнали зможуть виявити лише істоти з більш чутливими приладами, ніж ті, що існують на Землі, додала команда. Але оскільки сигнали стають гучнішими, то більш віддалені або менш технологічно підковані інопланетяни матимуть більше шансів виявити їх.

Нам залишається лише сподіватися, що жителі віддалених зоряних систем спіймають щось хороше, а не останній сезон "Гри престолів" чи російські серіали.