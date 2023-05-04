6-метрова ракета SpaceLoft XL повинна була вийти у верхні шари атмосфери від імені космічної меморіальної служби Celestis. Вона пропонує незвичний спосіб вшанування померлих, запускаючи їхній прах у космос.

Цікаво Перш ніж вибухнути, Starship не відповідав на команди самознищення деякий час

Що сталося з останками

У Celestis зазначають, що останки були знайдені. Компанія спробує здійснити запуск ще раз пізніше. Вона перевозить лише "символічну частину кремованих останків або зразків ДНК", що означає, що багато інших все ще існують, навіть якби ці були втрачені.

Всі 120 капсул перебувають у безпеці в руках персоналу, що здійснює запуск, і будуть повернуті нам в очікуванні наступного польоту, як тільки UP і Spaceport America завершать своє розслідування і зроблять всі необхідні виправлення,

– заявив генеральний директор Celestis Чарльз Чафер після інциденту.

Чафер уточнює, що ракета була зруйнована в польоті, але UP Aerospace забезпечила неушкодженість корисного навантаження.

Ракета перевозила останки Філіпа Чепмена, астронавта, який був науковим керівником місії космічного агентства "Аполлон-14" на Місяць у 1971 році , а також останки хіміка Луїзи Енн О'Дін .

, а також останки . З 1990-х років Celestis здійснив 17 меморіальних космічних польотів, в тому числі один, який приземлився на Місяць.

Окрім останків, на ракету також було завантажено 13 корисних вантажів з програми NASA TechRise Student Challenge, які були зібрані учнями середніх і старших класів шкіл.

Як зазначають у компанії, всім клієнтам буде запропоновано безплатний повторний політ, згідно з їхніми контрактами.