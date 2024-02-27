Таким чином, офіційна кількість супутників Урана зросла до 28, а Нептуна — до 16. І хоча це не дотягує до кількості Юпітера та Сатурна, це все одно значно більше, ніж у інших планет Сонячної системи.

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Що відомо про нові супутники

Супутники ще не отримали офіційних назв, але відповідно до конвенції про назви для обох планет, новий урановий об'єкт отримає ім'я з творів Шекспіра, а нептунові назвуть на честь морської богині Нереїди з грецької міфології.

Три нововідкриті супутники є найслабшими з тих, що коли-небудь знаходили навколо цих двох крижаних планет-гігантів за допомогою наземних телескопів. Щоб виявити такі слабкі об'єкти, знадобилася спеціальна обробка зображень,

– каже астроном Скотт Шеппард з Інституту Карнегі.

Відкриття нових супутників не є чимось незвичайним у сучасній астрономії. Мірою того, як наші технології та методи вивчення космосу стають дедалі досконалішими, зростає і наша здатність знаходити маленькі, тьмяні об'єкти, які раніше були поза межами нашої досяжності. Останніми роками Юпітер і Сатурн домінують у цих перегонах, тоді як Нептун і Уран лишилися поза увагою. Ці дві холодні планети знаходяться далеко від Землі, що ускладнює подорожі до них і спостереження за допомогою телескопів, а це означає, що наше розуміння їх набагато обмеженіше, ніж інших світів, розташованих ближче до Землі.

Усі три супутники мають широкі, ексцентричні та похилі орбіти, що ускладнює їхнє виявлення. Орбіти узгоджуються з теорією про походження цих об'єктів, яка полягає у їхньому захопленні – вони були притягнуті гравітацією планети й утримуються в стабільному циклічному русі навколо неї.

Новий урановий супутник, вперше помічений під час спостережень за допомогою телескопів Magellan у листопаді 2023 року, був підтверджений завдяки знаходженню його в даних, датованих 2021 роком. Він отримав попередню умовну назву S/2023 U1, і це перший новий урановий супутник, відкритий за понад 20 років. Його розмір становить близько 8 кілометрів у поперечнику, що робить його найменшим з супутників Урана і одним з найменших відомих супутників у Сонячній системі. Його орбітальний період становить 680 днів.



Супутник Урана S/2023 U1 представлений маленькою точкою поряд із великою світловою плямою в центрі / Фото Scott Sheppard