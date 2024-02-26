Наукова спільнота була дуже схвильована перспективами знайти життя в крижаних світах на зовнішніх межах Сонячної системи. Численні дослідження будували теорії та припущення, що в глибоких океанах під товщею льоду супутників може ховатися принаймні мікробне життя. "На жаль, тепер ми повинні бути трохи менш оптимістичними в пошуках позаземних форм життя в нашій власній Сонячній системі", – каже астробіологиня з Університету Західного Онтаріо Кетрін Нейш.

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Будучи одним з небагатьох небесних тіл Сонячної системи з постійно присутньою рідкою водою, що знаходиться під крижаною кіркою товщиною до 170 кілометрів, масивний супутник Титану був претендентом на те, щоб генерувати якусь біохімію.

Для існування життя потрібно набагато більше, ніж просто вода, і поки що тільки Земля володіє всіма необхідними інгредієнтами у достатній кількості. Але Титан також має багато органічних молекул у своїй атмосфері, багатій на метан. Насправді Титан виробляє так багато цих крихітних твердих речовин на основі вуглецю, що вони утворюють відкладення рівнин, лабіринтів і дюн під непрозорою хмарною атмосферою. Але для того, щоб у підземних океанах зародилася жива хімія, ці молекули повинні просочитися крізь лід у підземний шар рідини.

Кетрін Нейш і її команда оцінили потік цих молекул через тамтешнє середовище, використовуючи ударні кратери як потенційну рушійну силу. У цих вм'ятинах молекули вуглецю змішуються з рідкою водою, яка потім просочується крізь товсту крижану кору в масивний океан унизу.

Вчені виявили, що швидкість ударів космічних каменів в кращому випадку перенесе лише еквівалент органічних молекул масою слона (близько 7 500 кілограмів гліцину) на рік. Такої кількості недостатньо для підтримання життя, враховуючи, що океан на Титані в 12 разів перевищує об'єм Світового океану на Землі.

У минулому люди часто вважали, що вода дорівнює життю, але вони нехтували тим, що життя потребує інших елементів, зокрема вуглецю,

– кажуть учені.

На жаль, розрахунки показують, що Титан залишається безплідним через відсутність вільного вуглецевого циклу. "Дуже важко перенести вуглець з поверхні Титану до його підземного океану. Важко мати в одному місці і воду, і вуглець, необхідні для життя", – додає Нейш.

Оскільки ми не знаємо, скільки вуглецю можна отримати з надр супутників, наявність цього важливого елемента в його атмосфері Титана робить його більш сприятливим для пошуку життя порівняно з його крижаними сусідами, такими як Європа та Ганімед, супутниками Юпітера.