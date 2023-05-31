Що це буде

Як повідомляє міністр, перш за все планується оновити телеком-обладнання й перейти на енергонезалежні інтернет-мережі. Вони більш захищені від обстрілів та знеструмлень.

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Також у планах прокласти кабель під землею. Так місцеві жителі будуть на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдери не ризикуватимуть життям.

Першим тестовим населеним пунктом стане Посад-Покровське на Херсонщині. Минулого тижня команди Мінцифри та Nokia їздили туди, щоб оцінити масштаби руйнувань. Зараз у селі всі інтернет-мережі зруйновано обстрілами та бомбардуваннями. Людям доводиться ходити до селищної ради, щоб подзвонити близьким, — там працює Старлінк,

– пише Михайло Федоров.

Спочатку проєкт стартує в пілотному варіанті, а потім ініціативу масштабують на інші області, які постраждали від російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше Nokia передала Україні 5000 роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття шкіл.