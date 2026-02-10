Чи може смартфон з 2010 року бути актуальним сьогодні?

Йдеться про Nokia N8 – модель, яка у 2010 році вважалася однією з найпотужніших у лінійці фінського бренду. На момент виходу вона вирізнялася форматом суцільного сенсорного корпусу, якісними матеріалами та головною гордістю – камерою на 12 мегапікселів із оптикою Carl Zeiss і ксеноновим спалахом. Навіть за сучасними мірками такий фотомодуль виглядає солідно, а в окремих сценаріях легко перевершує дешеві актуальні смартфони, пише AndroidAuthority.

Основною проблемою пристрою була операційна система Symbian. Вона створювалася в епоху кнопкових телефонів і погано адаптувалася до сенсорного керування. Коли ринок швидко захопили iPhone та смартфони на Android, Nokia спробувала врятувати ситуацію оновленим інтерфейсом Nokia Belle. Але цей крок виявився запізнілим – офіційні сервери з оновленнями та додатками невдовзі припинили роботу.

У 2026 році ситуація раптово змінилася завдяки спільноті ентузіастів. Проєкт кастомної прошивки Reborn фактично реанімує Nokia N8. В його основі лежить Nokia Belle – остання велика версія Symbian, але з виправленими ключовими недоліками. Смартфон тепер працює помітно швидше, інтерфейс став плавнішим, а система більше не виглядає застарілою настільки критично, як у заводському стані.

Одна з найважливіших змін – поява оновленого магазину додатків, який реально працює. Це перетворює Nokia N8 з колекційного експоната на пристрій, придатний для щоденного використання.

Додатково розробники оновили HTTPS-сертифікати, без яких сьогодні практично неможливо відкривати сучасні сайти. Також знято суворі обмеження Symbian на встановлення програм, що значно спрощує життя тим, хто любить експериментувати з ПЗ.

Але не все так добре

Втім, відродження легенди має і зворотний бік. Процес прошивки потребує обережності та досвіду. Старі інструменти Nokia не завжди коректно працюють на Windows 10 і можуть призводити до критичних збоїв системи або перетворення телефона "на цеглу", тобто робити його повністю несправним, пише Geo News. Без резервних копій і терпіння тут не обійтися.

Ще один фактор – фізичний стан пристроїв. Багатьом Nokia N8 уже понад п’ятнадцять років, тому зустрічаються зношені камери, проблемні SIM-контакти чи сліди механічних пошкоджень. Водночас смартфон спроєктований досить міцно: гвинти Torx, металева рамка та відносно доступний акумулятор дозволяють збирати повністю робочі екземпляри з кількох донорів.

У підсумку Nokia N8 у 2026 році – це не просто ностальгія. Це приклад того, як спільнота може дати нове життя техніці, яку виробник давно списав з рахунків.