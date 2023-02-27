Судячи з інформації на сайті Wist, процес здається відносно простим: користувачі можуть використовувати додаток, щоб перетворити звичайне відео, зняте смартфоном, на 3D-репрезентацію, а потім відтворити її на місці в гарнітурі віртуальної реальності. Також її можна буде подивитись і на смартфоні чи планшеті, навівши камеру на потрібне місце.

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Що відомо

Під час зйомки ми зберігаємо колір, глибину, положення пристрою, аудіо та інформацію про сцену. Глибина фіксується за допомогою датчиків LiDAR на iPhone та iPad моделі Pro,

– пояснює співзасновник Wist Ендрю МакХ'ю.

Your memories — how you remember them pic.twitter.com/eRwIK6xYTF — Wist: Immersive Memories (@WistLabs) February 21, 202

Хоча концепція, безперечно, є високотехнологічною, багатьох людей, як виявилося, відлякує ідея відтворення записаних спогадів.

Як зазначили багато користувачів Твітера, демонстраційна версія моторошно нагадує ранній епізод "Чорного дзеркала" під назвою "Вся історія тебе", в якому закоханий чоловік відтворює нещодавні спогади про звану вечерю, зняті з його постійно ввімкненого мозкового імплантату, намагаючись з'ясувати, чи не зраджує йому дружина.

Інший користувач вказав на сентиментальну сцену з фільму "Особлива думка" 2002 року, знятого за мотивами однойменного роману Філіпа Діка, в якій головний герой відтворює спогад про гру своєї дитини, доповнений такими ж розпливчастими візуальними слідами, які можна побачити в демонстраційній версії Wist.

Дивлячись на ролики компанії, які вона публікує сама або ретвітить на свою сторінку, стає ясно, що роботи ще багато, адже на фінальних результатах занадто багато помилок, шумів, сторонніх об'єктів, хоча технологія розробляється вже кілька років.

Our baby is out and about!



Relived in 3D via @WistLabs pic.twitter.com/FESgpbhb6a — Andrew R McHugh (@armthethinker) October 17, 2022

Big yawn ? pic.twitter.com/VbnARRUzZq — Andrew R McHugh (@armthethinker) October 19, 2022

На відміну від науково-фантастичних прикладів, з якими порівнювали розробку каліфорнійського стартапу, користувачі віртуальної реальності Wist, принаймні, контролюють спогади, які вони записують, а це має велике значення.

Коли технологія може з'явитися на світ, поки неясно, як і її ціна.