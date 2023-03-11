Над технологією працювали вчені з Університету Сассекса (Велика Британія). Їхня наукова стаття з описом розробки вийшла в ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

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Як це працює

Прилади вийшли повністю біорозкладними. Вони складаються з графену, кам'яної солі, води та морських водоростей. Такий склад поміщає їх у наукову галузь їстівної електроніки, яка тільки зароджується. Такі електронні пристрої в усіх сенсах безпечні для людини. При цьому нові датчики перевершують наявні в чутливості, стверджують дослідники.

Я вперше вирішив використовувати морські водорості в лабораторії після перегляду MasterChef під час локдауну. Це пружна структура, якій вегетаріанці віддають перевагу як альтернативі желатину. Я задумався: що, якщо використовувати її в сенсорних технологіях?

– каже доктор Конор Боланд, викладач фізики матеріалів.

Морські водорості є ізолятором, який не проводить електричний струм. Однак додавши до них потрібну кількість графену, можна отримати електропровідну плівку. Під час занурення в соляну ванну плівка швидко вбирає воду, в результаті утворюється м'який, губчастий, електропровідний гідрогель. Таким чином, майбутні носимі датчики матимуть вигляд другої шкіри або тимчасового татуювання.

У своїй статті автори пишуть, що стійкі гідрогелі на основі графенових водоростей виявилися настільки чутливими, що змогли виміряти об'єкт масою всього 2 міліграми, що еквівалентно одній дощовій краплі, яка вдарилася об їхню поверхню. Крім того, вони є економічно вигідними та екологічними. Річ у тім, що нинішні аналоги використовують небезпечні розчинники та ресурси, що не підлягають вторинному перероблюванню.