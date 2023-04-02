Про що довідалися науковці

У дослідженні, проведеному Томасом Калленом та його колегами, було проаналізовано анатомію черепа та зубів вимерлих тероподів та їхніх сучасних родичів, таких як комодські дракони та крокодили. Дослідники виявили, що співвідношення між розмірами черепа і зубів було приблизно однаковим у всіх трьох групах.

Цікаво Один на мільярд: вчені знайшли голову динозавра зі збереженою шкірою

Однак товщина емалі на зубах крокодилів була набагато тоншою з зовнішньої сторони, ніж з внутрішньої, тоді як у тероподів такої різниці не було, що свідчить про наявність губ, які захищали зуби від зовнішнього середовища.

Крім того, дослідники вивчили анатомію черепа крокодилів, ящірок і тероподів. Вони виявили, що крокодили мають крихітні отвори в морді, які допомагають їм відчувати тиск, тоді як ящірки мають отвори, розташовані безпосередньо над зубами, через які проходять кровоносні судини і нерви. Черепи тероподів виявилися ближчими до черепів ящірок, що свідчить про те, що у них теж були губи.



Череп тиранозавра і реконструкція його голови з губами / University of Portsmouth

Хоча дослідження надає докази на користь гіпотези, що зуби тиранозаврів були закриті губами і не виступали за межі рота, дискусія ще далека від завершення. Деякі дані свідчать про те, що кістки на морді цих хижаків були грубими, як у крокодилів, і вкриті лускою, що робить малоймовірним наявність у них надлишку м'яких тканин, необхідних для формування губ.

Читайте на сайті Палеонтологи з'ясували, як динозаврам з 15-метровими шиями вдавалося оберігати їх від переломів

Незалежно від дискусій, дослідження дає новий погляд на зовнішній вигляд цих дивовижних істот і може змінити їхнє зображення в популярній культурі. Замість страхітливих, випнутих зубів, які часто показують у фільмах і книгах, реальність може бути такою, що зуби тиранозаврів були заховані за губами, подібно до зубів ящірок.