Секрет успіху зауроподів, найбільшої і однієї з найуспішніших груп динозаврів, багато в чому полягав у їх неймовірно довгих шиях. Маменчизавр був описаний в середині минулого століття, і на основі скам'янілостей, знайдених у Китаї, було визначено, що його довжина шиї становила 10-11 метрів. Однак новий аналіз показує, що її довжина становила рекордні 15,1 метра.

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Що дізналися науковці

Дослідження показало, що шийні хребці маменчизавра мали численні повітряні порожнини (69-77%) та додаткові захисні шпори, які допомагали утримувати шию на місці та захищали її від переломів. Це робило шию легшою, що давало змогу динозавру легше нею рухати.

Британський палеонтолог Пол Апчерч, один з авторів роботи, зауважив, що біомеханічний аналіз шиї маменчизавра показує, що вона могла підніматися лише під відносно невеликим кутом від горизонталі. Однак навіть при такому нахилі, завдяки надзвичайній довжині шиї, голова тварини могла досягати висоти від 7,5 до десяти метрів над землею, що дозволяло їй харчуватися листям дерев.

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Відкриття проливає світло на дивовижні пристосування маменчизавра, який мав шию в кілька разів довшу, ніж у жирафів. Дослідження також може мати значення для вивчення інших вимерлих видів і допомогти дослідникам зрозуміти, як вони еволюціонували та пристосовувалися до навколишнього середовища.

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До речі, кілька років тому вчені з Університету штату Північна Кароліна виявили структури, подібні до кровоносних судин. Тоді науковці висунули припущення, що знахідка належить гадрозавру, який жив на Землі 80 мільйонів років тому. Дослідники вивчали зразок за допомогою мас-спектроскопії високої роздільної здатності, яка допомогла виявити, що це частина кровоносної системи динозавра, який мав заввишки 9 метрів та був травоїдним.