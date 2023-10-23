Цей місяць був наповнений суперечливими чутками про майбутні презентації компанії, але Марк Гурман тепер стверджує, що жовтнева подія все ж таки відбудеться. Він опублікував великий матеріал про плани впровадження генеративного штучного інтелекту в продукти Apple, про ми також писали окремий матеріал на основі інших чуток, і побічно торкнувся деяких інших тем, в тому числі й довгоочікуваного оновлення iMac.

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Коли чекати нові Apple iMac

Джерела, близькі до Apple, повідомили, що запуск iMac готується на 30 або 31 жовтня. Це буде оновлення існуючої моделі з екраном на 24 дюйми. Разом із тим компанія нібито все ще працює над iMac вищого класу з 32-дюймовим дисплеєм. Проте його запуск не відбудеться раніше 2024 або й 2025 року.

24-дюймовий iMac дебютував навесні 2021 року з оновленим дизайном у низці яскравих кольорів і чіпом M1. Через два роки, природно, комп'ютер уже потребує оновлення – як мінімум тому, що Apple за цей час випустила потужніші процесори М2 та М3.

Гурман також пише, що ми також можемо побачити кілька нових MacBook Pro. 13-дюймовий MacBook Pro на M2 вийшов у червні 2022 року. А 14 і 16 дюймів на M2 ми побачили в січні. Таке швидке оновлення двох останніх було б нетиповим, але не зовсім безпрецедентним.

Нові моделі Mac з'являться вчасно до свят, а їхній анонс відбудеться якраз напередодні квартального звіту Apple про прибутки 2 листопада. Нові комп'ютери Mac стануть другою подією, пов'язаною із запуском нових продуктів компанії у жовтні цього року, адже всього кілька днів тому компанія анонсувала нову модель Apple Pencil з USB-C, яка надійде в продаж на початку листопада.