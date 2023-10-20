Автор замітки посилається на власні джерела з ланцюжка поставок Apple. За його словами, лише у 2023 році американська компанія розгорне кілька сотень серверів для забезпечення роботи штучного інтелекту. Ще більша їх кількість очікується у наступному

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Джефф Пу вважає, що Apple запропонує поєднання хмарного ШІ і так званого "периферійного ШІ", який передбачає більшу обробку даних на пристрої. Він додав, що розгортання генеративного штучного інтелекту потребуватиме терпіння, оскільки компанія обмірковує, як використовувати та обробляти персональні дані таким чином, щоб це відповідало її зобов'язанням щодо захисту конфіденційності клієнтів.

Якщо ці терміни будуть дотримані, то це означатиме, що Apple може почати впроваджувати функції генеративного ШІ, починаючи з iOS 18 і iPadOS 18 у 2024 році, але ще належить з'ясувати, як саме вона збирається використовувати цю технологію. Минулого місяця видання The Information повідомляло, що Apple планує інтегрувати великі мовні моделі в Siri, щоб покращити її функціональність, яка вже давно відстає від того, що пропонують у своїх голосових асистентах конкуренти.

Ще у липні ми знали, що Apple працює над чатботом "Apple GPT" і розробляє власні інструменти для створення генеративного ШІ. Але вже у серпні інсайдер Мінг-Чі Куо заявив, що зусилля Apple в галузі генеративного ШІ "значно відстають від своїх конкурентів", тому він вважає, що не варто чекати технологію раніше 2025 чи й пізніше.

Компанія поки уникає згадок про штучний інтелект, заміняючи його на більш нейтральне "машинне навчання". В окремому матеріалі ми пояснили, чому Apple обрала такий шлях. Але вона публічно підтвердила свою зацікавленість у генеративному ШІ, згадавши цю технологію в оголошеннях про вакансії, розміщених на своєму сайті в останні місяці.

Крім того, генеральний директор Apple Тім Кук в інтерв'ю Forbes минулого місяця заявив, що компанія "працює над генеративним ШІ вже багато років і провела багато досліджень", але разом із тим вона не поспішає, бо "усвідомлює, що він може бути використаний не за призначенням". Тож розробники намагаються підходити до технології "дуже вдумливо".