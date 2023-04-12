Функція "Коло" з'явилася відносно недавно і пропонує можливість публікувати твіти лише для обраної аудиторії. Користувач повинен заздалегідь додати людей до свого Кола і тоді лише вони зможуть бачити його приватні публікації. Принаймні, так повинно бути. Але останніми днями не є.

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Що відомо про новий баг

Про дивну поведінку сайту повідомили численні користувачі – проблема є масовою. Вони помічали непризначені для них твіти в алгоритмічній стрічці "Для вас". Ця проблема поєднується з іншим багом, більш давнім – той змушує зникати зелену плашку, яка повідомляє, що конкретний твіт знаходиться в Колі. Вже давно частина дописів з'являється без цієї зеленої мітки, а компанія не поспішає з виправленням.

Єдиний спосіб дізнатися, що твіт у Колі – це перевірити, чи активна кнопка ретвіту: якщо вона сіра, то ретвітити не можна, а отже це твіт з Кола. Однак цей спосіб актуальний тільки для відкритих облікових записів, бо в приватних ретвіти також неможливі.

Якщо натиснути на твіт з Кола, який для вас не призначений, він зникає. Повторно цей твіт уже не демонструється.

Ця ситуація, без сумніву, наражає користувачів на небезпеку. Для тих, хто публікує в Коло скарги на свою роботу, ділиться таємницями, розповідає про особисті переживання або ж показує інтимні фотографії цей баг може мати серйозні наслідки.

Журналісти TechCrunch поспілкувалися з багатьма користувачами, які також зіткнулися з цим збоєм на власному досвіді. Вони кажуть, що ви можете натрапити в своїй стрічці навіть на публікації від людей, за якими не стежите. При цьому, якщо поставити вподобайку такому твіту, автор отримає про це сповіщення.

Керівництво компанії ніяк не коментує ситуацію. ЗМІ не можуть звернутися по коментар, оскільки Маск розпустив відділ комунікацій і на всі листи автоматично надсилається відповідь у вигляді непристойного емодзі. Тож неясно, коли баг буде виправлено і в чому взагалі справа.