Функція "Коло" з'явилася відносно недавно і пропонує можливість публікувати твіти лише для обраної аудиторії. Користувач повинен заздалегідь додати людей до свого Кола і тоді лише вони зможуть бачити його приватні публікації. Принаймні, так повинно бути. Але останніми днями не є.
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Що відомо про новий баг
Про дивну поведінку сайту повідомили численні користувачі – проблема є масовою. Вони помічали непризначені для них твіти в алгоритмічній стрічці "Для вас". Ця проблема поєднується з іншим багом, більш давнім – той змушує зникати зелену плашку, яка повідомляє, що конкретний твіт знаходиться в Колі. Вже давно частина дописів з'являється без цієї зеленої мітки, а компанія не поспішає з виправленням.
Якщо натиснути на твіт з Кола, який для вас не призначений, він зникає. Повторно цей твіт уже не демонструється.
Ця ситуація, без сумніву, наражає користувачів на небезпеку. Для тих, хто публікує в Коло скарги на свою роботу, ділиться таємницями, розповідає про особисті переживання або ж показує інтимні фотографії цей баг може мати серйозні наслідки.
Журналісти TechCrunch поспілкувалися з багатьма користувачами, які також зіткнулися з цим збоєм на власному досвіді. Вони кажуть, що ви можете натрапити в своїй стрічці навіть на публікації від людей, за якими не стежите. При цьому, якщо поставити вподобайку такому твіту, автор отримає про це сповіщення.