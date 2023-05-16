Nuwa Pen – це кулькова ручка зі штучним інтелектом. Вона має вбудовані електронні елементи, але зберігає звичні нам функції звичайного письма – для тих, хто в епоху комп'ютерів та голосового введення все одно віддає перевагу рукописним записам, а не набору тексту на клавіатурі.
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Як працює Nuwa Pen
Ґаджет виконаний у форматі класичної ручки, але завдяки електронній начинці дає змогу миттєво оцифровувати рукописний текст. Важливою відмінністю пристрою від аналогів є те, що писати ним можна на звичайному папері, а не тільки на спеціальному. Ручка розроблена однойменним стартапом з Нідерландів.
- Вона буде випускатися в алюмінієвому корпусі довжиною 150 міліметрів і передбачає використання змінних чорнильних картриджів формату D1.
- У нижній частині розміщено три камери та ІЧ-світлодіод, щоб ручкою можна було користуватися за нестачі освітлення.
- Ручка працює на чипі Arm Cortex M4 і використовує спеціально розроблене програмне забезпечення, щоб розпізнавати текст і передавати його цифрову версію в мобільний застосунок за протоколом Bluetooth LE.
- Інформація зберігається на сервері компанії, а в самій ручці є вбудоване сховище на 2 гігабайти.
- У збережених текстах можна шукати потрібні фрагменти, також ділитися написаним.
- Розробники планують забезпечити сумісність гаджета щонайменше зі 100 додатками та платформами.
- Працює ручка на батареї ємністю 100 міліампер-годин, а 15 хвилин підключення до зарядки вистачить на 2 години роботи.
- Важитиме пристрій всього 28 грамів і вийде у двох кольорах – чорне дерево і слонова кістка.
Ручка Nuwa Pen вийде у двох кольорах / Фото Nuwa Pen
Зараз ручка пропонується за попереднім замовленням на Kickstarter за ціною 197 доларів. Як бонус спонсори отримають річну підписку на спеціальні функції та три змінні картриджі з чорнилом. Потім, у вільному продажі ручка Nuwa Pen коштуватиме 329 доларів, а підписка 2,99 долара на місяць.
Презентаційний ролик Nuwa Pen: відео