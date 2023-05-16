Nuwa Pen – це кулькова ручка зі штучним інтелектом. Вона має вбудовані електронні елементи, але зберігає звичні нам функції звичайного письма – для тих, хто в епоху комп'ютерів та голосового введення все одно віддає перевагу рукописним записам, а не набору тексту на клавіатурі.

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Як працює Nuwa Pen

Ґаджет виконаний у форматі класичної ручки, але завдяки електронній начинці дає змогу миттєво оцифровувати рукописний текст. Важливою відмінністю пристрою від аналогів є те, що писати ним можна на звичайному папері, а не тільки на спеціальному. Ручка розроблена однойменним стартапом з Нідерландів.

Вона буде випускатися в алюмінієвому корпусі довжиною 150 міліметрів і передбачає використання змінних чорнильних картриджів формату D1.

У нижній частині розміщено три камери та ІЧ-світлодіод, щоб ручкою можна було користуватися за нестачі освітлення .

. Ручка працює на чипі Arm Cortex M4 і використовує спеціально розроблене програмне забезпечення, щоб розпізнавати текст і передавати його цифрову версію в мобільний застосунок за протоколом Bluetooth LE.

Інформація зберігається на сервері компанії, а в самій ручці є вбудоване сховище на 2 гігабайти.

У збережених текстах можна шукати потрібні фрагменти, також ділитися написаним.

Розробники планують забезпечити сумісність гаджета щонайменше зі 100 додатками та платформами.

Працює ручка на батареї ємністю 100 міліампер-годин , а 15 хвилин підключення до зарядки вистачить на 2 години роботи.

, а 15 хвилин підключення до зарядки вистачить на 2 години роботи. Важитиме пристрій всього 28 грамів і вийде у двох кольорах – чорне дерево і слонова кістка.



Ручка Nuwa Pen вийде у двох кольорах / Фото Nuwa Pen

Зараз ручка пропонується за попереднім замовленням на Kickstarter за ціною 197 доларів. Як бонус спонсори отримають річну підписку на спеціальні функції та три змінні картриджі з чорнилом. Потім, у вільному продажі ручка Nuwa Pen коштуватиме 329 доларів, а підписка 2,99 долара на місяць.

Судячи з даних на сторінці збору, при цілі в майже 11 000 доларів, які компанія сподівалася залучили, вже було зібрано майже 110 000 доларів, а до кінця кампанії залишається ще 22 дні.

Презентаційний ролик Nuwa Pen: відео