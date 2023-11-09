Стратегія, розроблена Головним офісом цифрових технологій і штучного інтелекту (CDAO), ґрунтується на концепції 2018 року і адаптується до мінливого ландшафту штучного інтелекту в оборонному секторі.

Тим часом Науковці створили штучний мозок з клубка срібних нановолокон

Однією з головних цілей є розширення наборів даних, оптимізація інфраструктури і сприяння співпраці із зовнішніми організаціями, які володіють досвідом за межами департаменту. Заступник Гікс наголосила, що стратегія розроблена Головним управлінням цифрових технологій і штучного інтелекту.

Хікс наголосила на важливості подолання внутрішніх перешкод, що заважають технологічному прогресу, з акцентом на забезпеченні керівників відомств ефективними і своєчасними даними для прийняття стратегічних рішень.

Основні сфери застосування ШІ в рамках стратегії включають:

аналіз сил на полі бою,

узагальнення даних,

протидія кіберзагрозам.

Ініціатива спрямована на автоматизацію рутинних завдань, що в кінцевому підсумку посилить можливості прийняття рішень в зонах стратегічної конкуренції, зокрема в таких регіонах, як Тайванська протока і Південно-Китайське море.

Ключові застосування ШІ в рамках стратегії включають аналіз бойових сил і засобів, дані і протидію загрозам.

Інститут CDAO, створений у 2021 році, відіграватиме вирішальну роль у нагляді за усіма військовими ініціативами в галузі ШІ і аналітики, прискорюючи їх розвиток. Визнаючи швидший прогрес ШІ в мирних секторах, стратегія наголошує на необхідності вивчення цих досягнень, особливо в галузі великих мовних моделей.

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Попри поштовх до інтеграції ШІ, стратегія визнає потенційні небезпеки, пов'язані з цією технологією, особливо в сфері автономних озброєнь. У відповідь на це Директива 3000.09, спочатку сформульована в 2012 році, була оновлена для вирішення проблем, пов'язаних з контролем і застосуванням летальної сили за допомогою ШІ.

Директива окреслює політику Міністерства оборони США щодо розробки і розгортання автономних і напівавтономних функцій в системах озброєнь, що охоплює як керовані людиною, так і безпілотні платформи.