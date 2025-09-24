Чи потрібно вручну налаштовувати свої гаджети?

Цієї осені, в ніч з 26 на 27 жовтня, українці знову переведуть стрілки своїх годинників. Рівно о 04:00 ранку час повернеться на одну годину назад, тому годинники знову показуватимуть 03:00. Таким чином, країна повернеться до свого стандартного часового поясу UTC+2, пише 24 Канал.

Для власників сучасних пристроїв, таких як смартфони, комп'ютери, планшети та смартгодинники, цей перехід здебільшого пройде непомітно. Операційні системи цих гаджетів розроблені так, щоб автоматично синхронізувати час із мережею. Це означає, що їм навіть не завжди потрібне активне інтернет-з'єднання в момент переходу, оскільки інформація про зміну часу вже закладена в системних налаштуваннях.

Однак, щоб уникнути неприємних сюрпризів, варто пересвідчитися, що на ваших пристроях увімкнені відповідні функції.

Що потрібно зробити на Android?

Зайдіть у "Налаштування", знайдіть розділ, пов'язаний з датою та часом (може називатися "Дата і час" або знаходитись у додаткових налаштуваннях). Активуйте опції "Використовувати час мережі" та "Автоматичний часовий пояс". Якщо пристрій не підключений до інтернету, часовий пояс можна встановити за допомогою GPS або вибрати вручну.

Що потрібно зробити на iOS?

На пристроях Apple шлях такий: "Параметри" – "Загальні" – "Дата і час". Тут потрібно переконатися, що перемикач "Задавати автоматично" активний. iPhone зазвичай отримує дані про точний час від стільникової мережі, але в деяких регіонах чи країнах ця функція може не підтримуватися.

Що потрібно зробити на Windows?

Клацніть правою кнопкою миші на годиннику в правому нижньому куті екрана та виберіть "Настроїти дату й час". У вікні, що відкриється, активуйте опції "Установлювати час автоматично" та "Часовий пояс автоматично". Для комп'ютерів без постійного доступу до інтернету ці параметри краще вимкнути, але коректно вказати свій часовий пояс, щоб система змогла сама перевести час.

Що потрібно зробити на macOS?

На комп'ютерах Mac відкрийте "Системні параметри" – "Загальні" – "Дата й час". Тут слід увімкнути "Автоматичне вказання дати та часу" та "Автоматично змінювати часовий пояс залежно від поточного розташування".

Коли потрібне ручне налаштування?

Ручне втручання знадобиться переважно власникам старих кнопкових телефонів. Такі пристрої часто не мають функції автоматичної зміни часу, тому його доведеться коригувати самостійно через меню налаштувань.

Зайдіть у налаштування телефону.

Відкрийте меню дати та часу. У різних операційних системах це меню може називатися по-різному, але зазвичай логіка дуже схожа й інтуїтивно зрозуміла.

Встановіть новий час і збережіть зміни.

