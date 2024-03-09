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Комета розміром з місто, яка зараз мчить до Землі, може з'явитися на фотографіях рідкісного астрономічного явища. А якщо вона спалахне до повного затемнення — фази затемнення, коли Сонце повністю заблоковане Місяцем, — комета зможе бути видима неозброєним оком, стверджує один з експертів. В іншому ж випадку сяйво зорі не дозволить нам її побачити.

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12P/Понс-Брукса, що має ширину приблизно 17 кілометрів, обертається навколо Сонця по високо еліптичній орбіті один раз приблизно кожні 71 рік. Це кріовулканічна комета, яка час від часу вивергається, коли сонячне випромінювання розколює її крижану оболонку. Крім того, її ядро може викидати в космос суміш льоду й газу, відому як кріомагма, зі своїх крижаних нутрощів. Коли це відбувається, кріомагма поповнює так звану кому — хмару газу та пилу навколо ядра комети, яка тягнеться за об'єктом і відбиває сонячне світло, роблячи космічне тіло видимим для нас.

У липні минулого року астрономи спостерігали, як 12P вперше за 69 років вибухнула своєю вершиною, і відтоді вона спалахує досить часто. Під час ранніх спалахів 12P розширена кома комети ставала однобокою. Це робило її схожою на роги, що й призвело до її прізвиська – комета диявола. Однак під час останніх вивержень ці роги були відсутні. Фотографії комети також показують, що вона випромінює зелене світло, яке спричинене високим вмістом вуглекислого газу в її хвості.



Комета 12P/Понс-Брукса / Фото Еліот Герман

Очікується, що найближче наближення 12P до Сонця відбудеться 24 квітня, а потім вона буде обертатися навколо нашої зорі й наблизиться до Землі 2 червня. Але її також можна буде бачити 8 квітня, під час затемнення, яка буде найкраще видиме у північній півкулі, але тільки якщо незадовго до цього відбудеться велике виверження.

По всьому світу вже готуються знімати цю виняткову подію:

Астрофотограф з Чеської Республіки Петр Горалек каже, що це "здійснення мрії", адже "така можливість дійсно дуже рідкісна".

Фотограф з Арізони Еліот Герман, який регулярно фотографує 12P протягом останнього року, також впевнений, що комету буде видно через камеру, і планує скласти кілька зображень події разом, щоб посилити світло комети.

А ось Міхаель Єгер, фотограф з Австрії, який також спостерігав за 12P, каже, що він "дуже скептично ставиться до того, що комету можна буде побачити неозброєним оком", навіть за умови сильного спалаху.



Під час ранніх вивержень 12P створювала вигляд, що у неї виросли роги / Фото Comet Chasers/Richard Miles

З погляду спостерігача на Землі 12P розташується поблизу Юпітера, який буде видно неозброєним оком, і буде знаходитися трохи вище й лівіше Сонця.

8 квітня ми побачимо, хто ж із них мав рацію.