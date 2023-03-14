Компанія Google взагалі не вміє берегти таємниці. Її пристрої постійно опиняються не там, де треба – настільки часто, що складається враження, ніби вона робить це навмисне, щоб привернути увагу. Раніше її перший розумний годинник забули в ресторані, Pixel 6 розпакували, а Pixel 6 Pro навіть розібрали ще до того, як телефон вийшов на ринок. Pixel 4 так узагалі був одним із найбільш розсекречених інсайдерами пристроїв. Те саме постійно траплялося і з попередниками "пікселів", смартфонами лінійки Nexus.

Цікаво Гнучкий смартфон від Google: рендери Pixel Fold з'явилися у мережі

Що відомо про Pixel 7A

В'єтнамське видання Zing News опублікувало кілька чудових знімків нового телефону. Помітити різницю з Pixel 7, 7 Pro та його попередником 6A неважко, хоча основні мотиви дизайну зберігаються.

Він має характерну металеву рамку камери, яка зустрічається на телефонах 7-ї серії, але з меншим 6,1-дюймовим дисплеєм і подвійною 12-мегапіксельною камерою замість 50-мегапіксельного основного сенсора на 7 і 7 Pro.

замість 50-мегапіксельного основного сенсора на 7 і 7 Pro. Можна побачити два вирізи для антен зверху замість одного.

Досі немає 3,5-міліметрового аудіороз'єму для навушників.

В комплекті лише один слот для SIM-карт, і не зрозуміло, чи є в пристрої eSIM.

Цей пристрій також має візерунок під скляною задньою панеллю.

Новий власник повідомив виданню Zing News, що в смартфоні є опція оновлення екрана на частоті 90 герців, що було б значним покращенням для телефону Google середнього класу. Однак це може виявитися ексклюзивом прототипу для розробників.

Нагадаємо, Pixel 6A теж уміє працювати з 90 герцами, але Google цю можливість чомусь вимкнула і смартфон досі її не підтримує офіційно. Деякі власники цих пристроїв звертаються до різноманітних модів, щоб розблокувати функцію.

Як виглядає Pixel 7A / Фото Zing News

Google, імовірно, анонсує цей телефон на конференції для розробників Google I/O 10 травня.