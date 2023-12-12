Проєкт, який отримав внутрішню назву "Trinity", обіцяє значні поліпшення в продуктивності, завдяки використанню передових технологій від AMD. Звичайно, жодна з наведених вище відомостей ще не була офіційно підтверджена. Насправді, Sony навіть не підтвердила існування моделі Pro на цей час. Тому поки що сприймайте цю "інформацію" з великим скепсисом.

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Характеристики PlayStation 5 Pro

Очікувані характеристики консолі такі:

Процесорна технологія TSMC, 4 нанометри.

Графічний процесор GFX1115.

Центральний процесор – AMD Zen2 based 8-Core з піковою частотою 4,4 гігагерца, що включає 64 кілобайти кешу L1 на кожне ядро, 512 КБ кешу L2 на ядро і загальний кеш L3 на 8 мегабайтів.

GPU – 60 CUs RDNA 3 GPU.

Покращена растеризація, що перевершує попередні моделі "Oberon" і "Oberon+" на 50-60%.

Технології "Trinity" включають швидке сховище, прискорене трасування променів і масштабування .

. 16 гігабайтів оперативної пам'яті GDDR6 з пропускною спроможністю 576 гігабітів на секунду.

з пропускною спроможністю 576 гігабітів на секунду. Який об'єм отримає накопичувач, поки неясно. Але можна припустити, що це буде терабайт або й більше.

Архітектура RDNA 3 з поліпшеним трасуванням променів з RDNA 4.

3584 шейдери, 224 TMU і 96 ROP.

Процесор XDNA2 NPU за рахунок масштабування роздільної здатності на основі ШІ здатний забезпечувати стабільну якість зображення в 4K з частотою понад 30 кадрів на секунду.

Якщо ці характеристики підтвердяться, то консоль очікує значний стрибок у продуктивності. Sony PS5 Pro може вийти у восени 2024 року.

Інсайдер Том Хендерсон також повідомив, що повні технічні характеристики консолі слід очікувати вже цього місяця через розповсюдження девелоперських наборів серед сторонніх розробників.