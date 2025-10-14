Понад півстоліття NASA зберігало у герметичних контейнерах зразки місячного реголіту, доставлені на Землю астронавтами місії "Аполлон-17" у 1972 році. Вчені чекали, доки з'являться досконаліші інструменти для їхнього детального вивчення. Нещодавно один із таких зразків передали команді дослідників з Університету Брауна на чолі з Джеймсом Доттіном, пояснює 24 Канал з посиланням на Space.com.

Чому склад місячного ґрунту здивував науковців?

Науковці використали мас-спектрометр вторинних іонів для аналізу зразків, які астронавти зібрали за допомогою спеціальних трубок, занурених на глибину 60 сантиметрів під поверхню Місяця. Їхньою метою було вивчення вулканічної породи, яка в минулому могла бути частиною місячної мантії. Це дослідження мало більше розповісти про походження супутника.

Згідно з основною гіпотезою, Місяць утворився внаслідок зіткнення Землі з протопланетою Теєю, розміром приблизно з Марс. Попередні аналізи показували, що співвідношення ізотопів кисню в місячній мантії та на Землі збігається, що вказувало на переважно земне походження уламків, з яких сформувався супутник.

Однак новий аналіз ізотопів сірки дав кардинально інші результати. Виявилося, що Місяць, імовірно, збіднений сіркою-33 (один із чотирьох стабільних ізотопів сірки) порівняно із земними породами.

Що це означає?

За словами Доттіна, команда очікувала побачити такий самий ізотопний склад сірки, як і на Землі, але отримала абсолютно відмінні значення. Вчені перевірили результати, але помилок не знайшли, назвавши їх приголомшливими.

Це відкриття породило дві нові гіпотези.

Співвідношення ізотопів сірки могло сформуватися з матеріалу, що відокремився від Теї. Це означає, що уламки стародавньої протопланети становлять більшу частину Місяця, ніж вважалося раніше.

Збіднення сіркою-33 сталося вже після формування супутника. Молодий Місяць міг мати тонку атмосферу, і якщо в ній була присутня сірка, вона могла взаємодіяти з ультрафіолетовим випромінюванням Сонця. Це могло призвести до зниження частки сірки-33.

Якщо друга гіпотеза є правильною, це свідчить про стародавній обмін матеріалами між поверхнею та мантією Місяця, пояснюють науковці Університету Брауна. На Землі цю функцію виконує тектоніка плит, якої на супутнику немає.

Ідея існування подібного механізму на ранньому Місяці є надзвичайно цікавою для вчених. Наразі невідомо, яке з пояснень є правильним. Майбутні місії, що вивчатимуть ізотопні співвідношення сірки на Марсі та астероїдах, можуть надати нові підказки щодо походження Місяця.

Які місії на Місяць готуються?

На найближчі роки США, Китай, Індія, Японія, ОАЕ та Європа готують низку місій для дослідження природнього супутника Землі. Дати цих польотів постійно зміщуються, але багато з них буде здійснено в найближчі кілька років.

Ось перелік головних очікуваних місій: