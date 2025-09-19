Українське товариство "Шлях до Всесвіту" змогло зафіксувати одну з найбільш очікуваних астрономічних подій року, розповідає 24 Канал. Ми поспілкувалися з представницею спільноти Наталією Вірніною і вона поділилася з нами ексклюзивними фото події, а також розповіла про те, як знімала покриття Венери.

Як відбувалося покриття Венери?

Знімки робили як з використанням помаранчевого фільтра для підвищення контрасту, так і без нього.

Авторка фото: Наталя Вірніна

Побачити явище було вкрай складно. Теоретично, помітити пару можна було і неозброєним оком, але це завдання не для новачків.

Навіть у телескоп, як бачите, Місяць слабкий, а для фокусування точно необхідна Венера,

– написали астролюбителі у повідомленні.

Поява Венери

Наталя також змогла зафіксувати важливий та рідкісний момент – появу Венери. Для цього за покриттям потрібно було слідкувати понад годину.



Поява Венери / Фото Наталі Вірніної

У коментарі 24 Каналу Наталя розповіла, яку техніку використовувала для спостереження та фотографування. Астрономка-любителька не має професійної техніки для фотографування, тож обійшлася звичайним телефоном через телескопом діаметром 200 мм, фокусна відстань становила 1200 мм (світлосила 1/6), також застосована оптична система Ньютона.

Також була спроба знайти на денному небі яскраву зорю Регул, яка розташована неподалік, але зробити це не вдалося. Попри всі труднощі, саме спостереження покриття принесло астрономам справжнє задоволення, чим і поділилися автори каналу з читачами.