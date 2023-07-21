Copilot – це генеративний штучний інтелект, який допоможе вам з рутинними завданнями у практично будь-якому сервісі Microsoft. Наприклад, ви можете попросити його керувати функціями та налаштуваннями Windows, створити текст у Word, заповнити таблицю в Excel, узагальнити об'ємну інформацію, написати листа й багато іншого.

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Скільки це коштує

Сервіс буде доступний поточним передплатникам офісних продуктів на тарифах для підприємств Microsoft 365 E3, E5, Business Standard і Business Premium, але оплата за ШІ стягуватиметься окремо від основної передплати. Ціна – 30 доларів на місяць за одного працівника.

Це значна надбавка до вартості існуючих тарифних планів Microsoft 365:

Корпорація стягує з підприємств 36 доларів за користувача на місяць за Microsoft 365 E3, який включає доступ до програм Office, Teams, SharePoint, OneDrive та багатьох інших функцій для підвищення продуктивності. Додаткова плата в розмірі 30 доларів за доступ до Copilot майже вдвічі збільшить вартість для компаній, які підписалися на E3 і хочуть отримати ці функції з підтримкою штучного інтелекту.

Для Microsoft 365 Business Standard це майже втричі більше, якщо врахувати, що вартість становить 12,50 доларів за користувача на місяць.

Про індивідуальні ціни для звичайних не корпоративних користувачів поки що нічого не відомо. Але навряд чи можна очікувати кардинально іншого підходу до ціноутворення та розповсюдження.

Точної дати запуску Copilot не називають. Microsoft вперше анонсувала цей інструмент у березні 2023 року, і зараз його випробовує обмежена кількість клієнтів.