Результат дослідження: монети з більшою ймовірністю приземляються на тій же стороні, якою їх підкидали. Якщо бути точним, то ймовірність випадання монети таким чином становить 50,8 відсотка.

А тим часом Фізики спостерігали квантову заплутаність у справжніх кварках на Великому адронному колайдері

Як це працює?

Підкидання монети, класичний експеримент в теорії ймовірності та математичній статистиці, представляє два однаково ймовірних результати – орел або решка. З точки зору фізики, траєкторія польоту монети підпорядковується законам механіки, якщо не враховувати опір повітря.

Початкові умови польоту монети, разом з незначними коливаннями, вносять елемент випадковості. У 2007 році з'явилася теорія, яка припускає, що процес підкидання монети за своєю суттю є упередженим, що означає 51-відсоткову ймовірність того, що монета приземлиться початковою стороною через прецесію – зміну напрямку осі обертання під час польоту монети.

Щоб перевірити цю теорію, Франтішек Бартош і його команда зібрали 48 учасників, які разом підкинули монети 46 різних валют і номіналів приголомшливу кількість разів – 350 757. Цей експеримент значно перевищив попередній рекорд у 40 000 підкидань монет у 2009 році.

Здогадка підтвердилася

Результати дослідження підтвердили теорію, показавши, що монети дійсно частіше падали на той бік, з якого вони починали падати. Ймовірність такого результату була виміряна на рівні 50,8 відсотка, з довірчим інтервалом між 50,6 і 50,9 відсотка. Крім того, дослідження показало, що цей ефект варіювався від людини до людини, що узгоджується з передбаченнями теорії.

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Однак варто зазначити, що певний скептицизм залишається через обізнаність учасників про первинну гіпотезу, яка перевіряється. Хоча можливість маніпуляції не може бути повністю виключена, дослідники вважають такий результат малоймовірним у своїй роботі.

Це масштабне емпіричне дослідження проливає світло на давно обговорюваний аспект підкидання монети, пропонуючи розуміння ледь помітного, але стійкого упередження, яке, схоже, впливає на те, як монети приземляються.