Чому виникли обмеження та які саме послуги недоступні?

Причиною тимчасової паузи в роботі деяких онлайн-сервісів стала реорганізація у структурах відділів ДРАЦС. Ці зміни зачепили Київ, а також 5 областей – Київську, Черкаську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку. Через технічні роботи, пов'язані з оновленням системи, Дія не може обробляти запити на певні послуги в цих регіонах, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення на порталі "Дія".

До списку сервісів, які тимчасово поставлені на паузу, увійшли одні з найпопулярніших серед українців. Зокрема, йдеться про комплексну послугу "єМалятко", яка дозволяє батькам новонароджених зареєструвати дитину та оформити до дев'яти державних послуг за однією заявою. Важливо зазначити, що "єМалятко" буде недоступною не лише в Дії, а й у ЦНАПах та пологових будинках зазначених регіонів.

Окрім цього, тимчасово неможливо замовити повторну видачу свідоцтв:

про народження;

про зміну імені;

про шлюб та його розірвання;

про смерть.

Також призупинено можливість отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо народження, зміни імені, шлюбу та його розірвання, а також смерті.

Що робити?

Представники сервісу радять громадянам, які вже встигли замовити одну з перерахованих послуг та оплатити її, якнайшвидше перевірити статус своєї заявки. Необхідно переконатися, що заява підписана та відправлена на опрацювання. Це потрібно зробити негайно, до кінця дня 2 жовтня, щоб співробітники ДРАЦС встигли її обробити до повного призупинення.

Якщо ж ви не встигли завершити процес, панікувати не варто. Після відновлення роботи сервісів можна буде подати нову заяву. Альтернативний варіант – особисто звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС із квитанцією про оплату, щоб отримати вже оплачену послугу. Про відновлення роботи всіх сервісів обіцяють повідомити на офіційних сторінках Дії в соціальних мережах.

