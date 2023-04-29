Звуковий кліп сповнений високочастотних "свистів і хрускотів", що виникають, коли хвилі плазми вдаряються об лінії магнітного поля нашої планети та змушують їх "вібрувати, як висмикнуті струни арфи", йдеться в повідомленні космічного агентства.

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Простір між Землею і Сонцем може здаватися порожнім, але насправді він заповнений плазмою, іонізованим газом та іншими високоенергетичними частинками, які рухаються від Сонця до нашої планети або у вигляді повільних сонячних вітрів, або у вигляді швидких сплесків під час сонячної бурі. Коли ці плазмові хвилі потрапляють в магнітосферу Землі, яка захищає нас від небезпечних сонячних вітрів і радіації, вони створюють коливання або вібрації, які випромінюють "ультранизькочастотні" радіохвилі.

Новий аудіоролик, випущений 17 квітня, є частиною нової програми NASA "Геліофізика в аудіо: Резонанси в плазмі" (HARP), яка перетворює дані про магнітосферу Землі на звукові уривки. В рамках місії в космос запустили 5 супутників, що пролітають через магнітосферу й фіксують ці ультранизькочастотні хвилі. Роблять вони це вже понад 15 років.

Тепер HARP перетворив дані цих супутників на чутні звуки, щоб полегшити ідентифікацію нерівностей у плазмовому щиті Землі. Такий аналіз може призвести до нових відкриттів про магнітосферу і Сонце. Мета проєкту — дати можливість науковцям прослухати звукові кліпи та виділити незвичайні закономірності, щоб дослідники могли їх ретельніше вивчити. Перетворення даних на звук допомагає людям легше помічати порушення в закономірностях.

Ось, як звучить магнітосфера Землі: аудіоролик

Команда вже зробила одне відкриття, отримавши попередні звукові фрагменти, які містять патерни, які суперечать тому, що вони прогнозували раніше. Вони назвали ці несподівані звуки "зворотною арфою" і в майбутньому вивчатимуть інтригуючі збурення більш глибоко. Вони сподіваються, що в найближчому майбутньому проєкт принесе ще більше несподіваних відкриттів.