Перші люди Європи

Хоча антропологам давно відомо, що деякі групи людей почали залишати Африку близько 60 000 років тому, більшість із них були кочовими й не затримувались надовго в якійсь конкретній місцевості. А близько 40 000 років тому супервулкан на півдні Італії знищив більшість людей і неандертальців у Європі. Ці події змусили антропологів замислитися над тим, коли предки нинішніх європейців прибули й вирішили осісти.

Дивіться також Камінь із дивним гравіюванням виявився картою, якій не менше 4000 років

Міжнародна група дослідників тепер вважає, що вони знайшли перших постійних жителів Європи серед колекції скелетів з місця Буран-Кая III на Кримському півострові. Буран-Кая III, печерне місце, відкрите у 1990 році, може похвалитися багатими відкладеннями людської діяльності від середнього палеоліту до середньовіччя — щонайменше 50 000 років. Але найбільше археологів цікавлять шари, що датуються від 38 000 до 34 000 років тому, оскільки вони містять такі об'єкти, як кам'яні інструменти та різьблені кістки, схожі на артефакти з граветтської культури. Ця культура поширилася по всій Європі приблизно 33 000 років тому, що дозволяє припустити, що Буран-Кая може бути найдавнішим свідченням постійних поселень у Європі і, можливо, дала початок граветтській культурі.

Щоб дослідити ідею про те, що люди Буран-Кая були предками граветтських майстрів, дослідницька група під керівництвом експертів з палеогеноміки Єви-Марії Гайгль і Тьєррі Гранж з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS) секвенувала геноми двох чоловічих скелетів, знайдених у Буран-Кая, які були датовані за допомогою вуглецевого аналізу – їм приблизно 35 800-37 500 років.

Після секвенування геномів двох чоловіків і порівняння їх з геномами інших людей, які жили в Європі в цей час, дослідники дійшли висновку, що чоловіки більше схожі на молодші європейські геноми, ніж на старіші. Цей висновок ставить людей Буран-Кая в один ряд з хвилею населення, яка прийшла в Європу після виверження супервулкана у Флегрейських полях на півдні Італії.

Примітно, що люди Буран-Кая були знайдені з кам'яними знаряддями граветтського стилю, які зазвичай зустрічаються через 7 000 років і приблизно за 3 000 кілометрів від місця знахідки. Дослідники припускають, що після потепління клімату приблизно 38 000-35 000 років тому люди розселилися з Криму та інших південних притулків, прихопивши з собою свою культуру і заселивши Східну та Центральну Європу.

Наше дослідження додає фундаментальний шматочок до пазлу заселення Європи анатомічно сучасними людьми,

– каже Єва-Марія Гайгль, добаючи, що генетичні результати підтверджують гіпотезу українських археологів, а саме, що "люди з Буран-Кая III були предками західних європейців, які створили граветтську культуру".

Але не все так просто. Є ймовірність, що все було не зовсім так. Існують підказки, які можуть також свідчити про те, що люди Буран-Кая прийшли до Криму з Європи, перечекали там період після виверження вулкана, а потім знову заселили покинуту колись територію. Навіть якщо вищеописаний зв'язок не підтвердиться, геномні результати, отримані Гайгль та її командою, свідчать, що Флегрейське виверження не призвело до повного вимирання Homo sapiens і неандертальців у Європі.