Дослідники з Науково-дослідного інституту електроніки і телекомунікацій (ETRI) оголосили про своє досягнення, наголосивши на успішному використанні передавальної антени діаметром один метр і мініатюрної приймальної антени, обидві з яких дозволяють передавати і приймати голосові сигнали глибоко під землею. Зокрема, ця технологія довела свою ефективність у передачі сигналів на глибині 40 метрів під поверхнею землі, а також на глибині 40 метрів під водою.

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Вирішено важливу проблему

Однією з головних проблем підземного зв'язку було загасання сигналу, що робило бездротовий зв'язок майже неможливим у складних умовах підземних шахт. Однак вчені ETRI геніально використали унікальні характеристики магнітних полів у цих умовах, щоб подолати цю проблему. Результатом стала чудова здатність надійно передавати сигнали під земною поверхнею.

Ключ до цього прориву лежить у зменшенні розміру антени. Традиційні передавальні антени часто сягають десятків метрів, але команді ETRI вдалося зменшити її до одного метра в діаметрі. Крім того, вони розробили невеликі приймальні датчики, засновані на магнітній індукції, розміром лише кілька сантиметрів.

Ці антени функціонують як точки доступу, безперешкодно з'єднуючи наземні базові станції з підземними пристроями. Цей новий зв'язок означає, що люди, які працюють під землею, тепер зможуть дзвонити на поверхню зі своїх мобільних телефонів.

Польові випробування

Для досягнення цих результатів вчені використовували вузький низькочастотний діапазон 20 кГц, що значно відрізняється від широко використовуваних у бездротовому зв'язку діапазонів МГц і ГГц. Цей вибір частоти був стратегічним і мав на меті мінімізувати втрати сигналу в підземних умовах та відповідати розміру антен. Швидкість передачі голосового сигналу підтримувалася на рівні 4 Кбіт/с.

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Окрім застосування в підземних шахтах, ця технологія магнітного підземного зв'язку була успішно протестована на глибині 40 метрів під товщею прісної води, продемонструвавши свою універсальність і пристосованість до різних підземних і підводних умов.