Існування усвідомлених сновидінь доведено наукою вже давно. Це такий стан, у якому ви раптом починаєте розуміти, що спите, й можете контролювати й відчувати себе у сюжеті вашого сну точно так само, як у реальному житті. Багато хто намагається містифікувати це явище, називаючи його "астралом" чи "виходом з тіла", однак це явище є тим же самим сном, які ваш мозок моделює щоночі, за єдиним винятком: тепер сценарій контролює не підсвідомість, а ваші свідомі рішення та бажання.

Згідно зі статистикою, до 70% людей переживають цей феномен хоча б раз у житті, однак часто ми цього навіть не знаємо, оскільки усвідомлений сон повторює якусь зі звичних сцен життя, тож відрізнити нереальність сюжету практично неможливо.

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Що відомо про новий пристрій

Prophetic прагне вивести стан сну на новий рівень контролю й дати користувачам можливість "подолати брак активності під час сну".

Компанія, заснована на початку цього року, хоче розпочати продажі свого продукту під назвою "Halo" у 2025 році. Стартап залучив до роботи над ним дизайнера Neuralink Афшина Мехіна, який у компанії Ілона Маска займався розробкою мозкових імплантатів.

Halo носиться на голові наче корона. Як зазначено на сайті Prophetic, пристрій використовує поєднання ультразвуку та моделей машинного навчання, створених на основі даних електроенцефалографії (ЕЕГ) та функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ), щоб визначати, коли користувачі перебувають у фазі швидкого сну, а потім викликати та стабілізувати усвідомлені сновидіння.

Поки неясно, як саме він викликатиме потрібний стан. Деякі з нинішніх аналогів від інших розробників, наприклад, в потрібний момент подають світловий сигнал – достатньо слабкий, щоб не розбудити, але достатньо помітний, щоб очі та мозок його вловили й дозволили усвідомити, що людина спить. Відбувається це в момент, коли пристрій фіксує так званий швидкий рух очей. Такий хаотичний рух очей своєю чергою виникає лише в швидкій стадії сну (також називається фазою десинхронізованого сну), в якій ми й бачимо сни.

Майбутній продукт Prophetic ґрунтується на дослідженнях Інституту Дондерса в Нідерландах, які все ще тривають. Вони спрямовані на конкретні ділянки мозку та частоти ультразвуку для оптимальної індукції усвідомлених сновидінь. Очікується, що стартап отримає всі результати з інституту навесні 2024 року й відправить пристрої клієнтам навесні 2025 року за ціною від 1 500 до 2 000 доларів за штуку.

Компанія побачила значний інтерес, отримавши "кілька сотень тисяч доларів доходу від бронювання" протягом перших кількох тижнів з моменту відкриття передзамовлень, натякаючи на потенційно значну базу користувачів.

Деякі експерти скептично ставляться до того, що можна перетворити усвідомлені сновидіння на корисні інструменти, адже врешті все, що людина там бачить, є не більш ніж симуляцією в мозку. Однак ті, хто практикує їх регулярно, заявляють про низку вельми корисних результатів.