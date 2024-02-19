Наразі відомо, що проблема виникає не у всіх користувачів. В окремих випадках спостерігається постійне завантаження сторінки. Проте в чому саме причина, і наскільки вона поширена, неясно.



Процес завантаження Приват24 / Скриншот 24 Каналу

Крім того, не працюють операції з картками в додатку та на сайті. Ця проблема, судячи з усього, спостерігається значно частіше. При спробі переказати кошти з картки на картку, система видає повідомлення про помилку й рекомендацію повторити пізніше.

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