Під час заїздів на Нюрбургрингу фотошпигуни зафіксували прототип Range Rover Sport SV у максимально агресивному виконанні. Автомобіль тестували поруч із серійним Range Rover Sport SV поточного покоління, що дозволяє краще оцінити відмінності. Камуфляж на кузові майже не змінився з попередніх заїздів, проте цього разу вдалося розгледіти більше деталей екстер'єру. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Autoblog.

Що показали шпигунські фото з Нюрбургринга?

Зовні прототип зберіг знайомі фари, ліхтарі та загальні пропорції кузова, що вказує на належність до нинішнього покоління L461. Саме тому очікується, що ця версія стане фінальним і найрадикальнішим варіантом перед зміною покоління. Водночас пошкоджені колісні диски лише підкреслюють, що йдеться про інтенсивні трекові випробування, а не демонстраційний зразок.

У 2025 році JLR вже представила кілька дорогих спеціальних версій Range Rover Sport, серед яких SV Celestial, SV Carbon Edition та SV Black. Останній варіант навіть поширили на звичайний Range Rover. Новий прототип має багато спільних елементів із цими моделями, але виглядає ще агресивніше, що натякає на особливий статус. За очікуваннями, ціна такого SUV може наблизитися до 200 000 доларів або навіть перевищити цю позначку.

Попередній Range Rover Sport SVR покоління L460 оснащувався 5,0-літровим компресорним V8 потужністю 575 к.с. і мав карбоновий капот. У новому прототипі, ймовірно, з'явиться 4,4-літровий V8 із подвійним турбонаддувом від BMW M. Такий самий агрегат вже використовується в актуальному Range Rover Sport SV і розвиває 626 к.с., тож мінімум на цю цифру можна розраховувати. Якщо ж новинка отримає шильдик SVR, не виключено, що потужність буде ще більшою.

Як пише Carbuzz, хоча автомобіль має масивні центральні патрубки вихлопної системи, вбудовані в новий задній дифузор за прикладом Porsche Cayenne Turbo GT, загальний стиль залишається стриманим. Великий спойлер на даху виглядає доречно, передня частина стала гострішою, але без надмірних повітрозабірників. Колеса приховують великі гальмівні механізми Brembo, які гармонійно виглядають з огляду на розміри й потенціал SUV.

З огляду на календар, більше офіційної інформації очікується не раніше 2026 року. Частина виробників лише розпочинає зимові випробування, тож деталі про найпотужніший Range Rover Sport можуть з'явитися ще нескоро.

