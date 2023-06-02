Захід приурочено до 20 річниці апарату Mars Express на орбіті Марса. Зараз зонд розташований на висоті приблизно 17 тисяч кілометрів над марсіанською поверхнею, а це означає, що можна буде спостерігати унікальні пейзажі планети.

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Представники ESA описують пряму трансляцію як найближчу можливість побачити Марс у реальному часі. Агентство планує передавати зображення з орбітального апарату Mars Express, які досягнуть Землі приблизно через 18 хвилин після зйомки, якщо не виникнуть непередбачувані технічні проблеми.

Сигнал буде йти від Марса до Землі близько 17 хвилин, після чого буде короткий період для обробки даних і передачі через сервери.

Пряма трансляція з Марсу: дивіться відео

Що покажуть під час трансляції

У прямому ефірі будуть представлені зображення, зроблені камерою візуального моніторингу (VMC) на орбітальному апараті Mars Express. Спочатку призначена для спостереження за відділенням спускового апарату "Бігль-2", VMC була перепрофільована у 2007 році для освітніх цілей та наукової візуалізації.

Для розширення можливостей камери були розроблені передові методи роботи і обробки зображень, що фактично перетворило її на восьмий науковий інструмент орбітального апарату.

Підготовка до сьогоднішньої трансляції тривала кілька місяців, а команда Mars Express невтомно працювала, щоб забезпечити безперебійну доставку фотографій VMC в режимі онлайн. Хоча команда передбачає потенційні технічні проблеми, пов'язані з віком камери і значною відстанню між Марсом і Землею, вони залишаються оптимістичними щодо успіху прямої трансляції.

Джеймс Годфрі, менеджер з експлуатації космічних апаратів у центрі управління польотами ESA в Дармштадті, Німеччина, висловив своє захоплення з приводу прямої трансляції.

Зазвичай ми бачимо зображення з Марса і знаємо, що вони були зроблені за кілька днів до цього. Я дуже радий мати змогу побачити Марс таким, яким він є зараз – настільки близьким до марсіанського "зараз", наскільки це можливо!

Місія Mars Express

Апарат було запущено 2 червня 2003 року. До складу місії входили сам зонд Mars Express та посадковий модуль "Бігль-2". Коли "Бігль-2" здійснив посадку на Марсі на Різдво того ж року, у нього виникли проблеми зі зв'язком через збої в роботі сонячних панелей. А проте, орбітальний апарат Mars Express, оснащений сімома науковими інструментами, старанно вивчає Червону планету протягом останніх двох десятиліть.

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За час своєї місії цей космічний апарат-довгожитель досягнув численних наукових успіхів, серед яких:

виявлення метану у марсіанській атмосфері,

формування карти складу криги біля полюсів планети,

виявлення потенційного підземного озера біля південного полюса Марса.

Попри свій вік, Mars Express досі продовжує ефективно працювати, що й покликана продемонструвати пряма трансляція.