Компанія Retro Biosciences, заснована у 2021 році з початковим фінансуванням у 180 мільйонів доларів від Сема Альтмана, робить перший крок до клінічних випробувань. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Дивіться також Сем Альтман говорить про кризу на ринку штучного інтелекту: чи лусне бульбашка і що буде потім

Що відомо про новий препарат Retro Biosciences?

За словами CEO Джо Беттса-Лакруа, до кінця 2025 року компанія планує дати першу дозу свого експериментального препарату RTR242 учаснику випробувань.

Мета розробки – відновити процес аутофагії, природного клітинного механізму переробки пошкоджених білків і органел. У молодому віці цей механізм працює ефективно, але з часом дає збої, що може сприяти розвитку нейродегенеративних захворювань. RTR242 має відновити цей баланс і допомогти у боротьбі з хворобою Альцгеймера, а також уповільнити вікові зміни.

Перші тести відбудуться в Австралії, де простіше і швидше запускати випробування (фаза 1). Компанія вже визначила клінічний центр, лабораторних підрядників та готується залучити першого учасника наприкінці 2025 року.

Беттс-Лакруа пояснює: "У клітинах накопичуються старі, пошкоджені та мутовані білки. Коли система клітинної переробки перестає працювати, вони починають руйнувати здорові процеси".

Для подальшого розвитку Retro потрібні переконливі результати перших випробувань. Компанія відкрито заявляє про амбітну мету – залучити 1 мільярд доларів у рамках раунду Series A, аби розширити клінічні дослідження.

Які проблеми у Сема Альтмана?

Поки стартапи Сема Альтмана працюють над тим, щоб зробити життя людей кращим, сам він не може похвалитись, що є щасливим. Зокрема, в одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю Сем Альтман відверто розповів про проблеми, які тримають його в напрузі.

Головний біль Альтмана – етичні рішення, що визначають поведінку ChatGPT. Він пояснив, що модель, хоча й навчається на колективному досвіді людства, все ж потребує "налаштування" поведінки, наприклад, визначення, на які запитання вона не відповідатиме. За його словами, найбільше його турбує тема суїциду, особливо після судового позову від родини, яка звинуватила ChatGPT у смерті їхнього сина.