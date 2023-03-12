Дієго Барріа, 32-річного чоловіка, який жив у патагонській провінції Чубут, востаннє бачили 18 лютого. Приблизно через чотири дні місцева поліція знайшла на сусідньому пляжі його пошкоджений всюдихід і шолом, розколотий навпіл. Але тіла не було, що лише додало загадковості навколо місцезнаходження зниклого чоловіка.

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Що сталося

26 лютого місцеві рибалки виловили неподалік від пляжу трьох акул виду Galeorhinus galeus, також відомих як акули-супфіни. Коли рибалки потрошили їх, знайшли людське передпліччя, а також інші людські останки в череві однієї з акул. Вони передали останки поліції, яка ідентифікувала специфічне татуювання на зап'ясті, що збігається з одним із татуювань Барріа. Тепер буде проведено тест ДНК, щоб остаточно довести, що останки належать зниклому.

Втім, малоймовірно, що його вбила акула. Натомість поліція підозрює, що Барріа, ймовірно, загинув після зіткнення зі скелею під час їзди на квадроциклі, а його тіло змило в море, де його частково з'їла акула.

Грегорі Скомаль, морський біолог з Бостонського університету і керівник програми з вивчення акул в Массачусетському морському рибальстві каже, що виловлені акули живляться донною їжею, камбалою і сардинами біля морського дна, але у відкритому морі вони також націлені на більшу рибу і кальмарів. Тому малоймовірно, що вони напали на людину.

Для цього виду акул практично "нечувано", щоб вони вбивали людей,

– каже Гевін Нейлор, морський біолог з Університету Флориди, який веде Міжнародну картотеку нападів акул.

І Нейлор і Скомаль вважають, що акула випадково наткнулася на тіло Барріа. Відомо, що багато їх видів обирають легку їжу, коли це можливо. Тому, знайшовши мертвого чоловіка, вона не впустила шансу.