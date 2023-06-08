Перші моделі роботів-пилососів не зовсім відповідали обіцянкам позбавити нас від рутинного прибирання. Вони хаотично перетинали кімнату й відскакували від стін, мали обмежений час автономної роботи й малу потужність всмоктування. З роками вони вдосконалились: тепер ці машини не лише пересуваються кімнатами будинку, спритно уникаючи перешкод, але й можуть самостійно знаходити дорогу до зарядної станції, коли батарея розряджається, очищати власні сміттєві баки, а деякі моделі навіть мити підлогу. Попри все це, пилососи часто вимагають нагляду й турботи.

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Сходами наверх

Одне з небагатьох завдань, які так і не підкорилися роботам-пилососам, є переміщення між поверхами будинку. Вони досі не вміють підніматися з одного поверху на інший без катастрофічного падіння зі сходів. Багато роботів-пилососів були повністю зруйновані таким чином, навіть з додатковим інтелектом і функцією розпізнавання країв, які повинні були б убезпечити їх.

Саме тому Ascender привертає до себе увагу, адже дозволяє не лише всмоктувати бруд і мити підлогу, але й вміє пересуватися сходами. Відповідальна за його створення Migo Robotics, яка стверджує, що її команда складається з "видатних експертів з Google, Boston Dynamics, Dyson та Ecovacs", працює над інноваціями в цій галузі й пропонує зробити передзамовлення на краудфандинговому сайті.

Пилосос Ascender від Migo Robotics: відео

Коли Ascender під'їжджає до сходів, він не змінює напрямку руху. Замість цього використовує пару ніг, щоб спочатку підняти корпус на сходинку, а потім піднімає й самі ноги, складаючись назад на сходинці. За допомогою всеспрямованих коліс, які дозволяють йому маневрувати з боку в бік без необхідності розвертатися, пилосос може прибрати кожну сходинку. Цей процес повторюється знову й знову, поки робот не досягне наступного поверху. Аналогічний процес, але у зворотному напрямку, дозволить спускатися сходами.

На сайті Migo Robotics немає деталей про характеристики та можливості Ascender, але, очевидно, він покладатиметься на LiDAR-сканери для створення мапи кімнат у будинку. Даних про час автономної роботи також не надано.

Ascender ще не доступний для вільної купівлі, але сайт Migo Robotics заохочує зацікавлених осіб внести 5 доларів на краудфандингову кампанію. Це дозволить їм згодом придбати пилосос за 999 доларів, що приблизно на 400 доларів менше від очікуваної ціни в 1,399 долара.

Доставка очікується вже в серпні.