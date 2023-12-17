Робот вагою 45 кілограмів продемонстрував свої можливості, рушаючи зі стаціонарного положення зі швидкістю 3 метри за секунду. Механічна конструкція HOUND відіграла вирішальну роль у його досягненнях, використовуючи передові методи навчання з підкріпленням для оптимальної інтелектуальної поведінки.

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Можливості HOUND

HOUND здатний пересуватися на різних поверхнях, включаючи траву і 22-градусний крутий схил, завдяки оптимізованій механічній конструкції, зокрема, конфігурації контролера двигуна і коробки передач.

Модулі тазостегнового і колінного приводів, що функціонують паралельно, використовують порожнистий вал для передачі потужності, а система ременів і шківів для колінного суглоба забезпечує широкий діапазон рухів.

Інженери також застосували планетарний редуктор, який ефективно передає потужність, що своєю чергою збільшує загальну продуктивність робота.

Цікаво, що під час розробки використовувалися передові методи моделювання з використанням навчання з підкріпленням, що дозволило роботу "засвоїти" оптимальну інтелектуальну поведінку шляхом спроб і помилок.

HOUND в дії: дивіться відео

Йон-Ха Шин, розробник робота, наголосив, що комплексні рухи здійснюються за допомогою єдиного моторного контролера, який пройшов навчання в симуляції, що враховувала характеристики двигуна для відтворення середовище, близького до реальних умов, з метою покращення роботи актуатора.

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Хоча досягнення HOUND заслуговує на увагу, важливо зазначити, що йому не вистачає, щоб перевершити рекорд швидкості, встановлений гепардом Cheetah від DARPA у 2012 році, який досяг 45,5 км/год на відстані 20 метрів.