Робот вагою 45 кілограмів продемонстрував свої можливості, рушаючи зі стаціонарного положення зі швидкістю 3 метри за секунду. Механічна конструкція HOUND відіграла вирішальну роль у його досягненнях, використовуючи передові методи навчання з підкріпленням для оптимальної інтелектуальної поведінки.
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Можливості HOUND
HOUND здатний пересуватися на різних поверхнях, включаючи траву і 22-градусний крутий схил, завдяки оптимізованій механічній конструкції, зокрема, конфігурації контролера двигуна і коробки передач.
Модулі тазостегнового і колінного приводів, що функціонують паралельно, використовують порожнистий вал для передачі потужності, а система ременів і шківів для колінного суглоба забезпечує широкий діапазон рухів.
Інженери також застосували планетарний редуктор, який ефективно передає потужність, що своєю чергою збільшує загальну продуктивність робота.
HOUND в дії: дивіться відео
Йон-Ха Шин, розробник робота, наголосив, що комплексні рухи здійснюються за допомогою єдиного моторного контролера, який пройшов навчання в симуляції, що враховувала характеристики двигуна для відтворення середовище, близького до реальних умов, з метою покращення роботи актуатора.
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Хоча досягнення HOUND заслуговує на увагу, важливо зазначити, що йому не вистачає, щоб перевершити рекорд швидкості, встановлений гепардом Cheetah від DARPA у 2012 році, який досяг 45,5 км/год на відстані 20 метрів.