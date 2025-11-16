TARS3D є першим роботом, що емулює рухи TARS, який може одночасно і ходити, і котитися. Його конструкція складається з чотирьох незалежних телескопічних "опор", які можуть швидко трансформуватися у X-подібну форму, розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Дивіться також У США представили робота, який "змінить ваше життя назавжди", але не зараз

Чим унікальний цей робот TARS3D?

Завдяки вигнутим накладкам на кінцях опор, робот перетворюється на восьмиспицеве колесо для кочення. На відміну від кіношного TARS, який був лялькою під керуванням операторів, TARS3D – це справжній автономний механізм.



Зараз TARS3D підключений через кабель / Фото Aditya Sripada

Цей прототип має висоту 25 сантиметрів, важить 990 грамів і складається з деталей, надрукованих на 3D-принтері. Наразі він підключений кабелем, але це лише початковий етап розробки.

Для навчання рухів інженери використали машинне навчання та оптимізацію, зокрема глибоке навчання з підкріпленням (DRL). Це дозволило системі самостійно знаходити ефективні способи пересування, які було б важко розрахувати аналітично.

Як рухається TARS3D – дивіться відео:

Як виникла ідея створити TARS3D?

Робота над проєктом почалася у листопаді 2022 року як особиста ініціатива Адітьї Сріпади, без фінансування чи лабораторії. За словами інженера, головною мотивацією було бажання перевірити, чи може робот з простою прямокутною конструкцією ефективно поєднувати кочення для швидкого переміщення та ходьбу для подолання перешкод.

Зрештою він та його колега написали наукову статтю опубліковану на сайті Arxiv.org "Walking, Rolling, and Beyond: First-Principles and RL Locomotion on a TARS-Inspired Robot" (Ходьба, пересування на колесах і не тільки: перші принципи та рухові функції на основі RL у роботі, натхненному TARS), яка стала фіналістом премії Майка Стілмана за видатні статті на 24-й конференції IEEE RAS Humanoids Conference в Сеулі, яка є олімпіадою для досліджень у галузі гуманоїдної робототехніки.

Потенційні сфери застосування TARS3D дуже широкі. На складах чи заводах він зможе швидко котитися коридорами, а потім переступати через перешкоди, як-от кабелі чи сходи. Його тихий хід може стати в пригоді для спостереження за тваринами у клініках або на фермах.

У космосі компактний модуль міг би переміщатися по рейках, а потім фіксуватися для виконання ремонтних робіт або інспекції.