Якщо роботи будуть активно використовуватися на виробництві, вони повинні навчитися випереджати дії людини, щоб бути ефективними. Наприклад, розуміти, що для виконання певної дії потрібен конкретний інструмент, і вчасно подавати його. Чи знати послідовність складання й передавати наступну деталь.

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Що відомо

Дослідники комп'ютерних наук з Університету Південної Каліфорнії у Вітербі (США) знайшли спосіб навчити робота передбачати, як з більшою ймовірністю вирішуватиме завдання та чи інша людина. Автори зосередилися на навчанні роботів, які "подаватимуть ключі", тобто допомагатимуть людині під час ремонту, складання і навіть сервірування столу.

Зазвичай під час вирішення подібних завдань люди обирають одну з двох стратегій: одні починають з найскладнішого, інші – з найпростішого. При цьому звичка, як правило, не змінюється протягом життя.

Досі, щоб навчити робота послідовності операцій, потрібно було показати йому всю роботу від початку й до кінця. Це вимагає багато часу і сил – такий "помічник" втрачає сенс. У новому дослідженні робота навчили визначати, якої стратегії дотримуватиметься людина в різних завданнях.

Для цього до робота додається проста модель літака, яку пропонується зібрати перед камерою машини. ШІ поспостерігає і зробить висновки. А потім залишиться тільки завантажити в неї інструкцію до конкретного предмета, який планується зібрати, і робот подаватиме деталі та інструменти в потрібному порядку. Під час тестування система змогла "вгадати" послідовність дій людей з точністю близько 82%.

Запис експерименту: відео

Робот, який може швидко зрозуміти ваші вподобання, допоможе приготувати їжу, переставити меблі або зробити ремонт, зробивши значний вплив на наше повсякденне життя,

– каже один із розробників Стефанос Ніколаідіс.

Таким машинам можна вигадати масу застосувань, постійно покращуючи їхні навички. Але коли ця технологія зможе вийти на ринок, неясно.