Як це було

Galaxy S24 Ultra був випущений у січні в рамках нової флагманської серії. Це найдорожча і найпотужніша версія лінійки, з 200-мегапіксельним сенсором основної камери й передовими можливостями зуму.

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Компанія закріпила відразу чотири смартфони Galaxy S24 Ultra на спеціально розроблених каркасах з вуглецевого волокна, які потім були прикріплені до окремих стратосферних аеростатів. Мета полягала в тому, щоб відправити ці пристрої вартістю 1300 доларів кожен на величезну висоту над рівнем моря й зробити знімки Землі у високій роздільній здатності.



Смартфони закріпили на каркасах з вуглецевого волокна / Фото Samsung



Смартфони закріпили на каркасах з вуглецевого волокна / Фото Samsung



Смартфони закріпили на каркасах з вуглецевого волокна / Фото Samsung

Наповнені воднем повітряні кулі піднялися на висоту трохи більше 35 кілометрів. Хоча це ще не космос, стратосфера вже є фантастичним результатом.

Повітряні кулі були відправлені з південної Каліфорнії, Лас-Вегаса, гірського хребта Сьєрра-Невада, а також із Гранд-Каньйону. Таким чином змогли охопити різні ландшафти на заході США. За кілька днів камери Galaxy S24 Ultra зробили понад 150 знімків з різною фокусною відстанню, оскільки S24 Ultra також має надширококутний об'єктив і об'єктив з оптичним зумом.

Знімки, які зробили смартфони Galaxy S24 Ultra / Фото Samsung

Варто зазначити, що така висота значно перевищує висоту польоту комерційних літаків. Навіть секретний літак США U2 Dragon Lady літає нижче, хоча точна його висота тримається в таємниці. У випадку висоти, якої досягла Samsung уже видно кривизну Землі.

Зйомка цих кадрів зайняла у команди менше тижня. Кулі запускали з 25 січня та 31 січня 2024 року.

Коли настав час спускати апарати на землю, команди випустили з куль весь газ і розгорнули парашути, що дозволило апаратам опуститися на землю. Після цього розташування пристроїв відстежили й забрали з безпечних кліток.