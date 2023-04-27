Для чого потрібна мережа супутників Sateliot

Очікується, що супутникова мережа заповнить 85% прогалин у зв'язку, які зараз існують на планеті, і Sateliot має намір запропонувати свої послуги державним і приватним організаціям, що представляють широкий спектр галузей, особливо транспортну сферу.

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Супутникова мережа дозволить користувачам легко переключатися з наземних на позаземні 5G-мережі, не вимагаючи додаткового обладнання, такого як модеми або антени. Sateliot вже подбала про роумінг, усунувши необхідність змінювати SIM-карти або операторів мобільного зв'язку.

Що відомо про супутник

Sateliot_0 – перший з понад 250 супутників, які з'являться на орбіті. Кожен супутник буде обертатися навколо Землі за 90 хвилин, забезпечуючи покриття території, що приблизно дорівнює розміру кількох областей України.

Хоча компанія Sateliot не оголосила дату запуску наступних супутників, на її сайті було опубліковано фото ракети Falcon Heavy, що свідчить про те, що SpaceX, ймовірно, запускатиме більше супутників у майбутньому. Цей запуск знаменує собою важливу віху в розвитку телекомунікаційних технологій, оскільки стільниковий наземний зв'язок безперешкодно зливається з супутниковим зв'язком.