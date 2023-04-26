Посадка на Місяць, якої не сталося

25 квітня 2023 року роботизований посадковий модуль втратив зв'язок з компанією ispace якраз тоді, коли він мав м'яко сісти на поверхню Місяця в районі кратера Атлас. За словами Такеші Хакамади, засновника і генерального директора ispace, їм довелося припустити, що посадка не відбулася. Компанія все ще намагається зв'язатися з посадковим апаратом, але вважає, що існує висока ймовірність того, що він здійснив жорстку посадку на поверхню Місяця.

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Провал спроби посадки – це невдача для компанії ispace, яка працювала над цим проєктом більше, як десять років. З 2013 по 2018 рік ispace керувала командою Hakuto в конкурсі Google Lunar X Prize, який пропонував 20 мільйонів доларів першій приватній компанії, що висадить роботизований зонд на Місяць. У 2018 році конкурс закінчився без переможця, але ispace продовжила розробку свого посадкового апарату. У грудні 2022 року Hakuto-R піднявся на стартовий майданчик на ракеті SpaceX Falcon 9 з тестовою місією, яку компанія назвала M1.

Деталі місії та невдачі

Хоча Hakuto-R не зміг приземлитися, апарат продовжував передавати дані під час спроби приземлення до останнього моменту, коли мав здійснити посадку. Місія M1 була розроблена в першу чергу для того, щоб перевірити обладнання та ноу-хау компанії для посадки на Місяць.



Момент перед втратою зв'язку з апаратом Hakuto-R / Скриншот

Апарат ніс різноманітне корисне навантаження, таке як експериментальна твердотільна батарея, створена компанією Niterra, двох роботів (Sora-Q і Rashid), а також програму машинного навчання, розроблену канадською компанією Mission Control Space Services.

Невдала спроба посадки Hakuto-R хоч і засмучує, однак це лише доводить, що завдання є не тривіальним. Крім того, такі місії у найближчому майбутньому не поодинокі. Наприклад, рамках програми NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS), передбачається використання приватних посадкових апаратів для доставки на поверхню Місяця наукового обладнання агентства.

Два приватних американських посадкових апарати мають полетіти на супутник вже цього літа:

Peregrine компанії Astrobotic (на дебютному запуску ракети Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance),

Nova-C компанії Intuitive Machines (на Falcon 9).

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ispace продовжить спроби висадки на Місяць

Попри цю невдачу, ispace планує запустити другу і третю місії з висадки на Місяць у 2024 і 2025 роках відповідно. Звідти компанія продовжить нарощувати свої транспортні послуги Земля-Місяць, плануючи в найближчому майбутньому здійснювати по дві місії на поверхню Місяця на рік, щоб допомогти розвивати глибоку космічну економіку. Місія 2025 року, відома як M3, є частиною програми NASA CLPS, яка має ширшу мету – підтримати програму NASA "Артеміда" з пілотованого дослідження Місяця.