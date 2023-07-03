Позов подали 28 червня 2023 року до федерального суду Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Позовна заява свідчить, що OpenAI таємно "викрала 300 мільярдів слів з інтернету", водночас не реєструючись як брокер даних і не отримавши чиєїсь згоди. Microsoft, своєю чергою, є основним клієнтом і корпоративним партнером OpenAI, ліцензуючи ШІ-технології компанії на мільярди доларів.

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Що відомо

У позові діяльність OpenAI порівнюється з іншою АІ-компанією, Clearview AI, яка раніше потрапила на перші шпальти ЗМІ, оскільки збирала інформацію про людей з інтернету без їхньої явної згоди.

Clearview AI збирала фотографії з соціальних мереж, щоб створити на їхній основі інструмент для розпізнавання облич для правоохоронних органів. Через це на Clearview AI подали до суду одразу кілька сторін, включно з Американською спілкою громадянських свобод (ACLU). Зрештою компанія врегулювала це питання, припинивши надавати послуги приватним особам і компаніям у США.

У тексті позову фігурують різні ШІ-інструменти, розроблені OpenAI, які також використовує Microsoft, включно з мовними моделями GPT 3.5 і 4.0, нейромережею Dall-E і моделлю з перетворення тексту на мову Vall-E.

Аноніми перераховують різну свою інтернет-активність протягом багатьох років, заявляючи, що вони не давали згоди на використання їхньої особистої інформації третіми особами для навчання ШІ, і що компанії вкрали їхні "особисті дані з широкого спектра онлайн-додатків і платформ для навчання своїх продуктів". Серед нібито вкрадених даних – імена, контактні дані, адреси електронної пошти, платіжна інформація, інформація з соціальних мереж, логи чатів, телеметрія, аналітичні дані та файли cookie.

Відповідачі несправедливо збагатилися завдяки крадіжці особистої інформації, оскільки їхній мільярдний бізнес у сфері штучного інтелекту, включно з ChatGPT, був побудований на збиранні та монетизації особистих даних інтернет-користувачів. Таким чином, позивачі мають право на відшкодування збитків та/або реституцію, що є вартістю вкрадених даних та/або їхньою часткою прибутку, отриманого відповідачами,

– йдеться в позові.

Таким чином суд просять: