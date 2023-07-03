Позов подали 28 червня 2023 року до федерального суду Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Позовна заява свідчить, що OpenAI таємно "викрала 300 мільярдів слів з інтернету", водночас не реєструючись як брокер даних і не отримавши чиєїсь згоди. Microsoft, своєю чергою, є основним клієнтом і корпоративним партнером OpenAI, ліцензуючи ШІ-технології компанії на мільярди доларів.
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Що відомо
У позові діяльність OpenAI порівнюється з іншою АІ-компанією, Clearview AI, яка раніше потрапила на перші шпальти ЗМІ, оскільки збирала інформацію про людей з інтернету без їхньої явної згоди.
У тексті позову фігурують різні ШІ-інструменти, розроблені OpenAI, які також використовує Microsoft, включно з мовними моделями GPT 3.5 і 4.0, нейромережею Dall-E і моделлю з перетворення тексту на мову Vall-E.
Аноніми перераховують різну свою інтернет-активність протягом багатьох років, заявляючи, що вони не давали згоди на використання їхньої особистої інформації третіми особами для навчання ШІ, і що компанії вкрали їхні "особисті дані з широкого спектра онлайн-додатків і платформ для навчання своїх продуктів". Серед нібито вкрадених даних – імена, контактні дані, адреси електронної пошти, платіжна інформація, інформація з соціальних мереж, логи чатів, телеметрія, аналітичні дані та файли cookie.
Відповідачі несправедливо збагатилися завдяки крадіжці особистої інформації, оскільки їхній мільярдний бізнес у сфері штучного інтелекту, включно з ChatGPT, був побудований на збиранні та монетизації особистих даних інтернет-користувачів. Таким чином, позивачі мають право на відшкодування збитків та/або реституцію, що є вартістю вкрадених даних та/або їхньою часткою прибутку, отриманого відповідачами,
– йдеться в позові.
Таким чином суд просять:
- Заборонити OpenAI та Microsoft порушувати недоторканність приватного життя.
- Розкрити інформацію про те, які дані збираються, і яким чином вони використовуються.
- Дотримуватися кодексу етичних принципів.
- Виплатити позивачам компенсацію за вкрадені дані.