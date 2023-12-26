Гелсінгер, який очолив Intel приблизно три роки тому, взявся за виправлення минулих помилок і переосмислення закону Мура з урахуванням нових фізичних бар'єрів, що перешкоджають подальшій мініатюризації напівпровідникових продуктів.

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Хоча галузь довгий час дотримувалася емпіричного правила, подвоєння щільності транзисторів не лише підвищило швидкість роботи процесорів, але й сприяло зниження собівартості виробництва.

Реальність змінилася

Відповідаючи на занепокоєння щодо потенційного занепаду закону Мура, Гелсінгер спочатку зберігав оптимізм, посилаючись на історичні дискусії про його "смерть", що точилися протягом останніх кількох десятиліть. Однак згодом він визнав:

Ми більше не живемо в золотому столітті закону Мура; зараз все набагато складніше, тому ми подвоюємось приблизно кожні три роки. Це, безумовно, сповільнюється.

Уповільнення в першу чергу стосується літографічних технологій. Попри це, виробники чипів застосовують різні стратегії для підтримки темпів зростання продуктивності.

Наприклад, Intel планує використовувати тривимірні транзисторні структури та багаточипові упаковки, маючи на меті створити чип, що міститиме загалом 1 трильйон транзисторів до 2030 року.

Зараз близько 100 мільярдів транзисторів можуть бути об'єднані в одному обчислювальному компоненті за допомогою подібних методів. Завдяки таким інноваціям Intel планує утримувати лідерство у підвищенні продуктивності напівпровідників до 2031 року.

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Однак, прагнення до підвищення продуктивності має свою ціну. Гелсінгер наголосив на подвоєнні витрат, необхідних для створення сучасного заводу з виробництва мікросхем, з 10 мільярдів доларів сім чи вісім років тому до теперішнього часу. Економічне підґрунтя закону Мура, який колись сприяв прогресу за допомогою керованих інвестицій, схоже, досягло крайньої точки.