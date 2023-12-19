Технологія CMG, відома як Active Listening, використовує штучний інтелект для виявлення та аналізу релевантних розмов на смартфонах, смарт-телевізорах та інших пристроях. Компанія стверджує, що розуміє, "коли і на що налаштуватися", дозволяючи рекламодавцям таргетувати рекламу на основі розмов користувачів. Однак детальне пояснення технології на сайті компанії наразі відсутнє.

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Як усе це працює

Процес відстеження полягає у створенні "персон покупців" і зіставленні їх з ключовими словами, що цікавлять клієнтів CMG. Компанія стверджує, що аналізує дані за допомогою штучного інтелекту, створюючи "зашифрований вічнозелений список аудиторії" для таргетованої реклами на різних платформах.

Примітно, що в листопаді CMG згадувала про технологічного партнера, здатного агрегувати та аналізувати голосові дані під час розмов перед покупкою. Однак компанія не змогла пояснити, яким чином здійснюється доступ до розмов і їх запис, що викликає питання про потенційне порушення конфіденційності.

Покладання CMG на багатосторінкову угоду про умови використання пристрою для обґрунтування своєї технології додало плутанини. Компанія стверджує, що працює з великими технологічними компаніями, такими як Facebook, Microsoft, Google і Amazon, але уточнює, що вона є лише учасником рекламних партнерських програм цих компаній.

Схоже хтось приховує правду

Після суперечки CMG тепер стверджує, що "не прослуховує жодних розмов" і має доступ лише до агрегованого, анонімного і повністю зашифрованого набору даних третьої сторони для показу реклами. Компанія відносить свої рекламні інструменти до сторонніх продуктів, що базуються на наборах даних, зібраних від користувачів різними соціальними мережами та додатками.

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Заяви CMG можуть звучати тривожно, а поширеність голосових помічників викликає занепокоєння щодо безперервного підслуховування користувачів своєю ж електронікою. Зміни у сфері захисту приватності споживачів призвели до постійних судових позовів проти великих технологічних компаній, формуючи дискурс навколо очікувань користувачів та захисту даних.

Оскільки технології продовжують розвиватися, крихкий баланс між задоволенням потреб споживачів і недоторканністю приватного життя може бути порушено, якщо цього не сталося раніше.