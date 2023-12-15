Проєкт розумного освітлення вулиць у містах є одним з інноваційних проєктів компанії Tet, спрямованих на захист довкілля, підвищення енергоефективності та тестування нових технологій у реальних умовах. Окрім того, рішення у рамках проєкту демонструють високі фінансові показники.

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Голова правління компанії Tet Улдіс Татарчук розповів 24 Каналу, що місту вдалося заощадити 4685 євро лише за перші шість місяців роботи проєкту.

За нашими підрахунками, один стовп освітлення до впровадження інтелектуального рішення коштував близько 17 євро на місяць у осінні та зимові місяці. Впровадження розумного освітлення від Tet дозволило знизити витрати до 3,30 євро за стовп,

– зазначив Татарчук.

Як працює розумне освітлення вулиць від Tet: дивіться відео

Як все це працює

Інтелектуальне освітлення з функцією затемнення від Tet складається із трьох елементів:

світлодіодних ламп потужністю 40 Вт,

інтелектуальних контролерів,

датчиків руху.



Елементи системи розумного освітлення вулиць від Tet / Фото Tet

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Рішення дозволить Ризі скоротити загальні витрати більш ніж у чотири рази. Цей кейс дуже привабливий і для інших країн, включно з Україною, як з економічної, так і з екологічної точок зору.