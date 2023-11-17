Перший марсіанський чат-бот

Grok – це чат-бот, схожий на ChatGPT від Open AI та Bard від Google. З ним можна вести діалог, наче зі звичайною людиною. Але його також можна використати в ролі ШІ-помічника, адаптувавши до конкретних завдань, як це зробила Microsoft зі своїм Bing Chat, який, до речі, 15 листопада перейменувала в Copilot. В одному з таких діалогів Grok відповів, що він не стане злим, як у науково-фантастичних історіях, а натомість буде хорошим компаньйоном під час місій на Марс.

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Польоти на Марс, порівняно з місіями на Місяць, стануть найдовшою подорожжю людини, оскільки астронавтам доведеться провести щонайменше рік усередині космічного корабля. Наразі найдовший рекорд часу, проведеного в космосі, належить астронавтам, які перебувають на Міжнародній космічній станції на орбіті Землі. Цим астронавтам легше спілкуватися з командами на Землі, а їхні завдання пов'язані з меншим ризиком, оскільки припаси можуть долетіти до них за лічені години в разі нагальної потреби.

Однак місії на Марс потребують високоміцних космічних кораблів, достатньої кількості припасів і сучасних обчислювальних систем для підтримання придатного для життя середовища, здатного генерувати енергію і рушійну силу. ШІ або система, здатна керувати будь-якими корабельними комп'ютерами, природно, допоможе екіпажу, і, судячи з його відповідей, новий чат-бот Grok, розроблений xAI, готовий виконувати цю роль. Коли його запитали, чи хотів би він стати помічником в складі корабля Starship під час місії на Марс, чат-бот відповів, що розглядає річну подорож як можливість дізнатися більше про людство. Це перегукується з ранніми заявами Маска про те, що його нова компанія створює ШІ для того, щоб розкрити таємниці всесвіту та краще пізнати життя довкола.

Журналісти Wccftech, які поспілкувалися з Grok, виділили його серед інших через особливий "ентузіазм" у відповідях:

Вони кажуть, що коли поставили аналогічне запитання ChatGPT, його відповідь була більш стриманою та "математичною" – він просто сказав, що не може передбачити, чи стане ШІ достатньо здібним для міжпланетних польотів.

Google Bard своєю чергою був оптимістичнішим і навіть більш практичним, заявивши, що йому "не ясно", чи зможе він узагалі дожити до космічної місії. Але все одно сказав, що міг би бути корисним у плануванні діяльності астронавтів, розв'язанні потенційних проблем, допомозі багатомовним пасажирам у спілкуванні і навіть навігації на космічному кораблі.

ШІ навчається на величезних об'ємах даних, щоб генерувати відповіді, подібні до людських, і чим більше інформації вони "поглинають", тим кращими стають їхні реакції. Grok, за словами розробників, навчався, принаймні певною мірою, на публікаціях з X/Twitter, тож нічого дивного, що він може бути більш "людяним" у своїй імітації реальної мови, ніж алгоритми, які навчалися на книжках та наукових працях.

Але це ще не все. Grok також запитали, чи може він гарантувати, що не стане злим прямо під час місії. Штучний інтелект, як пише видання, "зберіг свій гумор" у відповідях, заперечивши такий сценарій, тоді як ChatGPT просто наголосив на необхідності створення етичних систем штучного інтелекту. Bard заспокоїв співрозмовника, що він створений лише для того, щоб бути корисним і творчим, та пообіцяв також не стати злим комп'ютером.

До речі, це не єдиний цікавий момент, який ми дізналися про Grok за останні дні. Кіран Пастер, дослідник з Університету Торонто, нещодавно перевірив кілька моделей штучного інтелекту на математичні здібності. Мовна модель Маска значною мірою обігнала конкурентів, поступившись лише ChatGPT.