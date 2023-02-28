Результати показують, що 49 відсотків компаній вже використовують чатбот у тому чи іншому вигляді. Майже половина з цієї кількості повністю замінила штучним інтелектом хоча б одного живого працівника.
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Тривожні цифри
Подібно до того, як за останні кілька десятиліть технології розвивалися і замінили працівників, ChatGPT може вплинути на те, як ми працюємо. Результати цього опитування показують, що роботодавці прагнуть оптимізувати деякі робочі обов'язки за допомогою ChatGPT,
– каже головна кар'єрна консультантка ResumeBuilder Стейсі Халлер.
Важливо відзначити, що респонденти були відібрані на основі скринінгового питання про те, чи використовували їхні компанії ChatGPT у будь-якому контексті.
- 93 відсотки опитаних заявили, що планують розширити використання штучного інтелекту ще більше. Це може бути похмурим знаком того, що станеться в майбутньому, коли ця технологія вийде на новий рівень.
- Майбутні звільнення також не за горами. 63 відсотки бізнес-лідерів вважають, що інтеграція ChatGPT "точно" або "ймовірно" призведе до скорочення їхньої людської робочої сили.
- 66 відсотків компаній, що використовують ChatGPT, використовують його для написання коду, 58 відсотків – для копірайтингу та створення контенту, 57 відсотків – для підтримки клієнтів і 52 відсотки – для підбиття підсумків зустрічей і документів, як показало опитування.
Попри величезний ажіотаж навколо ChatGPT та інших генеративних ШІ, очевидно, що чатбот не може покладатися на повну точність. Приклади таких видань, як CNET і Men's Journal, показали велику кількість помилок у статтях. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі 24 каналу.