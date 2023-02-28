Результати показують, що 49 відсотків компаній вже використовують чатбот у тому чи іншому вигляді. Майже половина з цієї кількості повністю замінила штучним інтелектом хоча б одного живого працівника.

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Тривожні цифри

Подібно до того, як за останні кілька десятиліть технології розвивалися і замінили працівників, ChatGPT може вплинути на те, як ми працюємо. Результати цього опитування показують, що роботодавці прагнуть оптимізувати деякі робочі обов'язки за допомогою ChatGPT,

– каже головна кар'єрна консультантка ResumeBuilder Стейсі Халлер.

Важливо відзначити, що респонденти були відібрані на основі скринінгового питання про те, чи використовували їхні компанії ChatGPT у будь-якому контексті.

93 відсотки опитаних заявили, що планують розширити використання штучного інтелекту ще більше. Це може бути похмурим знаком того, що станеться в майбутньому, коли ця технологія вийде на новий рівень.

ще більше. Це може бути похмурим знаком того, що станеться в майбутньому, коли ця технологія вийде на новий рівень. Майбутні звільнення також не за горами. 63 відсотки бізнес-лідерів вважають, що інтеграція ChatGPT "точно" або "ймовірно" призведе до скорочення їхньої людської робочої сили.

66 відсотків компаній, що використовують ChatGPT, використовують його для написання коду, 58 відсотків – для копірайтингу та створення контенту, 57 відсотків – для підтримки клієнтів і 52 відсотки – для підбиття підсумків зустрічей і документів, як показало опитування.

Цікавим фактом також є те, що 55 відсотків опитаних оцінили якість роботи ChatGPT на "відмінно".

Попри величезний ажіотаж навколо ChatGPT та інших генеративних ШІ, очевидно, що чатбот не може покладатися на повну точність. Приклади таких видань, як CNET і Men's Journal, показали велику кількість помилок у статтях. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі 24 каналу.