Зверніть увагу: нижче з'являться фото похованих тварин, які можуть вас шокувати. Якщо не бажаєте переглядати подібний контент, ви також можете ознайомитися з іншими публікаціями на тему тваринного світу.

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Деталі спостережень

Дослідники виявили п'ять поховань слоненят, здійснених гігантськими ссавцями на півночі індійського регіону Бенгалія у 2022 і 2023 роках. У кожному випадку вчені виявили, що стадо несло померле дитинча за тулуб і ноги, а потім закопувало його в землю ногами догори. Ноги при цьому залишалися над поверхнею.

Завдяки випадковому спостереженню, цифровій фотографії, польовим нотаткам і звітам про розтин, ми припускаємо, що туші були поховані в ненормальному лежачому положенні, незалежно від причин смерті теляти,

– йдеться в дослідженні.

В одному випадку стадо голосно "ревіло й сурмило" навколо поховання, пишуть автори.



Члени стада несли померлих слоненят, щоб поховати їх біля чайних плантацій / Фото West Bengal Forest Department

Дослідження показало, що для поховання забирають тільки молодих особин невеликого розміру через неможливість транспортування важких дорослих слонів іншими членами стада.

Автори Парвін Касван і Акашдіп Рой заявили, що їхнє дослідження не виявило "прямого втручання людини" в жодному з п'яти випадків смерті. Чіткі сліди від 15 до 20 слонів були виявлені навколо місць поховань і на ґрунті, що покривав тіла тварин, які померли від поліорганної недостатності у віці від трьох місяців до року.

Слони поховали телят у зрошувальних каналах на території чайних плантацій, за сотні метрів від найближчих людських поселень.



Поховане слоненя / Фото West Bengal Forest Department



Поховане слоненя / Фото West Bengal Forest Department



Поховане слоненя / Фото West Bengal Forest Department

Слони відомі своєю соціальною та кооперативною поведінкою, але поховання телят раніше лише "коротко вивчалося" у африканських слонів, залишаючись невивченим серед їхніх менших азійських родичів.

Відомо, що дикі слони як в Африці, так і в Азії відвідують трупи на різних стадіях розкладання, але це дослідження виявило, що їхня поведінка відрізняється від поведінки досліджуваних стад.

У всіх п'яти випадках стадо "втекло з місця поховання протягом 40 хвилин після поховання" і пізніше уникало повернення в цей район, натомість обираючи різні паралельні маршрути для міграції.