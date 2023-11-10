Детальніше про нові можливості

Galaxy AI, судячи з опису, це не те саме, що й Gauss. Останній буде чимось на кшталт окремої програми-чатбота, здатного спілкуватися з вами, генерувати текст, зображення та код, тоді як перший подається як "універсальний інтелект у вашому телефоні, що працює як на основі вбудованого в пристрій штучного інтелекту, розробленого в Samsung, так і на основі хмарного штучного інтелекту". Це буде вбудований глибоко в смартфон набір різноманітних функцій, які покращуватимуть ваш досвід користування. За словами компанії, того, що вона для нас приготувала, ми "ще ніколи раніше не бачили".

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Samsung зробила оголошення на своєму офіційному сайті й сама розповіла про функцію перекладу дзвінків у реальному часі. Вона дозволить користувачам Galaxy S24 отримувати текстовий та аудіопереклад того, що говорить співрозмовник під час телефонної розмови, в режимі реального часу.

Найкраще те, що вся ця функція працюватиме ізольовано на пристрої, не передаючи дані для розшифровування на сервери. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про конфіденційність.

AI Live Translate Call незабаром надасть користувачам новітніх телефонів Galaxy AI персонального перекладача, коли вони цього потребуватимуть. Оскільки він інтегрований у стандартну функцію дзвінків, вам більше не доведеться користуватися сторонніми додатками. Аудіо- та текстові переклади з'являтимуться в режимі реального часу під час розмови, що робить дзвінок комусь, хто розмовляє іншою мовою, таким же простим, як увімкнення прихованих субтитрів під час перегляду серіалу,

– пише компанія.

На жаль, компанія не каже, чи буде нова функція доступна всіма мовами відразу після запуску. Samsung запустить свій Galaxy AI на початку наступного року разом із серією нових флагманських смартфонів. Інсайдери припускають, що це станеться 17 січня.

Згідно з чутками, компанія збирається надавати функції ШІ за принципом щомісячної підписки. Але поки невідомо, чи так буде з усіма функціями, чи лише з окремими, наприклад Gauss.