Такі екрани здебільшого будуть корисні дизайнерам, художникам, архітекторам, творцям фільмів та ігор і представникам інших творчих професій.

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Характеристики

Сімейство псевдотривимірних моніторів Spatial Reality Display від Sony поповнилося найбільшою моделлю з діагоналлю 27 дюймів . До цього найбільша мала 15,6 дюйма.

. До цього найбільша мала 15,6 дюйма. У неї з'явилася підтримка 4K, а роздільна здатність екрана становить 3840x2160 пікселів.

Час відгуку дисплея становить усього 14 мілісекунд.

Контрастність на рівні 1000:1.

Температура колірної гами 6500 К.

Принцип дії дисплея не змінився: він формує тривимірне зображення завдяки миттєвому коригуванню картинки на правій і лівій половинах екрана. Спеціальна мініатюрна камера відстежує положення очей користувача, а система підлаштовується під напрямок його погляду, тому йому не потрібно використовувати 3D-окуляри. Нова модель адаптує зображення в діапазоні до 25 градусів по горизонталі, 20 градусів у верхньому напрямку і 40 градусів вниз.

Новинка має покращений алгоритм розпізнавання облич, у ній використовується система надвисокої роздільної здатності Sony, аналог тієї, що застосовується в екранах Bravia – вона оптимізує загальну якість картинки.

Дисплей сумісний із широкою палітрою програмних інструментів, як-от різні SDK, DirectX11/DirectX12, Unity Open GL і Unreal Engine, плюс буде підтримувати Open XR, але дещо пізніше.

Незабаром розробники також обіцяють випустити оновлення для додатка-програвача для роботи з будь-якими 3D-форматами даних і пошукову систему для нових додатків під цей дисплей.

Вартість пристрою починається від 5000 доларів США.

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