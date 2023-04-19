Місяць закриє Сонце над Австралією, Східним Тимором і східними островами Індонезії. Затемнення почнеться о 23:34 за київським часом 19 квітня і завершиться о 4:59 20 квітня.

Цікаво Геомагнітні бурі у квітні 2023 року: якими вони будуть і коли їх чекати

Чому затемнення гібридне

Небесне шоу називають гібридним сонячним затемненням, оскільки воно є поєднанням як повного сонячного затемнення, так і кільцевого сонячного затемнення, представляючи глядачам то одне, то інше, коли тінь Місяця ковзає над поверхнею Землі.

Під час повного сонячного затемнення Місяць повністю закриває Сонце, дозволяючи неозброєним оком ненадовго спостерігати нечіткі пасма сонячної корони. Однак під час кільцеподібного сонячного затемнення Місяць знаходиться занадто далеко від Землі, щоб повністю закрити Сонце, створюючи ореол палаючої плазми навколо зовнішніх країв Місяця, який може зашкодити зору, якщо дивитися на нього без спеціальних окулярів для затемнень.

Хто побачить сонячне затемнення

Те, чи побачать глядачі повне або кільцеподібне затемнення, залежить від того, де вони знаходяться вздовж вигнутої поверхні Землі відносно Місяця.

Більшість спостерігачів побачать кільцеподібне сонячне затемнення.

Ті, хто опиниться на вузькій 49-кілометровій доріжці, що пролягає від Антарктиди до Західної Австралії, стануть свідками повного затемнення.

Крім того, у двох точках можна буде спостерігати перехід затемнення від кільцеподібного до повного і назад, але вони знаходяться посеред Індійського океану.

В Австралії повне сонячне затемнення буде видно лише в одному населеному пункті – маленькому і віддаленому містечку Ексмут, куди, як очікується, з'їдуться багатотисячні натовпи, щоб побачити ідеальне вирівнювання Сонця, Місяця і Землі.

Якщо ви перебуваєте в одному з регіонів, де вам пощастить побачити гібридне затемнення на власні очі, не забудьте про спеціальні окуляри для спостереження, щоб захистити очі від шкідливих сонячних відблисків.